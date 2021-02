In questi giorni è nata un’accesa polemica riguardante una bambina di 10 anni e i suoi contenuti sui social. Al riguardo è intervenuto il Tribunale per i minori

Proseguono le polemiche riguardanti Benny G, un giovane talento di 10 anni, con oltre 40 profili su Instagram, una pagina Facebook, un canale Youtube e, infine, un profilo su TikTok. Proprio quest’ultimo è stato chiuso a causa della violazione delle regole stabilite dalla piattaforma cinese.

La polemica e l’intervento del Tribunale per i minori

La polemica riguarda oltre il fatto che Benny G ha violato i limiti di età imposti dalle piattaforme social, ma anche, e soprattutto, la tipologia di contenuti offerti dalla bambina.

Benny G si definisce una cantante neomelodica. In una intervista, la madre della bambina, la definisce persino “un’artista numero uno nel mondo”. I contenuti postati dalla bambina, tuttavia, non riguardano soltanto la musica dal momento che Benny G posta foto e video che per la sua età sono a dir poco sconcertanti. In diversi scatti appare in costume e in pose sexy; in altrettanti video si riprende mentre esegue tutorial di trucco o mentre fa twerking come Elettra Lamborghini. Di questo, comunque, vi avevamo già parlato qualche giorno fa.

Ebbene, proprio per questi contenuti tante persone hanno segnalato la vicenda al Tribunale dei Minori che ha attivato l’intervento delle persone addette a fare le dovute verifiche. In queste ore, sul profilo della bambina è stato postato uno scatto accompagnato da queste parole: “Non avere paura della morte, fa meno male della vita!”.

Leggi anche: I GENITORI NON POSSONO PUBBLICARE FOTO DEI FIGLI SUI SOCIAL: I CASI PREVISTI

Non resta che sperare che con l’intervento del Tribunale de Minori, questa bambina riesca al più presto a vivere la sua età, senza le pressioni degli adulti. E’ evidente, di fatti, che la bambina subisca le pressioni della madre che, probabilmente, senza accorgersene, sta impedendo alla bambina di vivere il suo diritto ad un’infanzia spensierata, solo per vedere avverati i suoi desideri.

Unimamme state seguendo le polemiche riguardanti la bambina neomelodica Benny G?