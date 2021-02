Dayane Mello al GF vip, grave lutto per lei: “non lo meritava” | FOTO

La concorrente del Grande Fratello Vip Dayane Mello è rientrata nella casa dopo un grave lutto.

Unimamme, ci sono brutte notizie per uno dei concorrenti di questa edizione del Grande Fratello Vip, Dayane Mello.

La modella di origine brasiliana Dayane Mello ha ricevuto una notizia che non avrebbe mai voluto avere e che l’ha lasciata a dir poco devastata, tanto da dover abbandonare momentaneamente la trasmissione in onda su canale Cinque.

Dayane Mello: bruttissima notizia

Purtroppo martedì 2 febbraio è giunta la notizia che suo fratello Lucas, di 26 anni, è morto in un incidente stradale a Lontras, Santa Catarina, un comune del Brasile.

L’incidente, secondo quanto riportato su Ndmais sarebbe consistito in un frontale con un camion. La vettura su cui viaggiava il fratello di Dayane avrebbe invaso la corsia opposta del traffico, schiantandosi contro il camion.

La showgirl 32enne è dunque stata chiamata nel confessionale dove ha ricevuto la tragica notizia.

Dayane ha potuto parlare col fratello Juliano, che ha condiviso il lutto sui social, e con uno psicologo.

Juliano, dicevamo, ha pubblicato uno scatto dei tre fratelli riuniti in tenuta sciistica sul suo profilo Instagram, immagine poi ripresa anche sul profilo Instagram di Dayane con la scritta: “mi manchi”.

Anche sulla pagina ufficiale del Grande Fratello è stato riportato il post del lutto, in segno di vicinanza alla Mello.

Nonostante il dolore la showgirl ha deciso, dopo aver parlato a lungo con uno psicologo, di rientrare nella casa del GFVip.

Lì Dayane Mello è stata accolta con grande affetto da parte degli altri concorrenti. “Hai fatto bene a rientrare, non potevi andare in Brasile e a Milano saresti stata sola” le hanno detto, come riportato su Gossip.

Probabilmente a farla decidere di restare sono stati diversi fattori. Data la situazione contingente causata dal Covid i voli per il Brasile sono bloccati e quindi per lei sarebbe stato molto difficile tornare nel suo Paese d’origine e partecipare al funerale.

Inoltre, durante il loro colloquio suo fratello maggiore Juliano le ha detto che Lucas avrebbe voluto che lei vincesse il GFVip.

Ecco che cosa ha detto la modella: “lui doveva fare 27 anni il 9 marzo, era il mio unico fratello da parte di mio padre e sua moglie. La vita è un attimo. Non posso andare in Brasile perché devo fare la quarantena. Starei in quarantena in un container, da sola…”

Dayane ha raccontato di aver avuto un rapporto diverso con Lucas, rispetto a quello con Juliano.

“Lucas era un ragazzo perbene. Amava i suoi amici e ha cercato di giocare a football. Era molto cucciolo, il nostro cucciolo. Da piccolo gli cambiavamo il pannolino”.

Dayane e Lucas, come accennato, hanno lo stesso padre ed è a loro che la modella sudamericana ha rivolto i suoi pensieri in un momento tanto drammatico. “Mi dispiace per mio padre e sua moglie che staranno soffrendo tantissimo”.

La showgirl è affranta anche perché non vedeva il suo amato fratello, un ragazzo timido e introverso secondo lei, da 4 anni. “Perdere un fratello è un dolore immenso” ha commentato.

Infine ha aggiunto: “nostro padre non lo meritava”. Cinque anni fa infatti aveva perso la sua mamma e Lucas lavorava fianco a fianco con il padre, inoltre il giovane era l’unico figlio rimasto vicino alla nonna.

“Nessuno merita di morire ma Lucas era davvero una persona buona”.

Nel frattempo, su Twitter, gli utenti hanno portato in tendenza l’hashtag #ForzaDayane.

Unimamme, voi eravate al corrente di quanto accaduto? Cosa ne pensate della scelta di Dayane?