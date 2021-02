Già alla seconda puntata, a “La Caserma” è sbocciato un amore con il primo bacio: chi sono le reclute? Ecco cosa è successo.

Alle reclute de “La Caserma” è basata una settimana per far sbocciare l’amore: le reclute sono nient altro che giovani ragazzi alle prese con le loro emozioni e i loro sentimenti e qualche giorno è bastato per unirne due.

Durante la puntata del docu-reality di Rai Due, infatti, è scattato un bacio inaspettato tra due reclute. Questo gesto ha sorpreso i telespettatori che, di certo, non si aspettavano un risvolto del genere in un programma prettamente militare.

Tra i due ragazzi, uno ha specificato il desidero agognato di questo bacio che attendeva da tempo: aspettava solo il momento giusto per strappare un bacio alla ragazza di cui è palesemente preso. Ecco cosa è successo durante la seconda puntata de “La Caserma”.

La Caserma, scatta il primo bacio tra due reclute: ecco cosa è successo!

Sono bastati pochi giorni nelle camerate militari de “La Caserma” per far sbocciare l’amore tra due reclute. Nell’intimità di un letto a castello, due reclute si sono scambiati un timido bacio: stiamo parlando di Elena Santoro e William Lapresa che, fin dall’inizio, hanno dimostrato un certo feeling.

Questo bacio è stato inatteso e ha sorpreso tutti i telespettatori che mai si sarebbero aspettati un momento del genere nel contesto di un programma così rigido e così ricco di regole ferree e disciplina militare.

La giovane Elena, presa da William, gli ha tuttavia sottolineato la sua timidezza: dopo il bacio i due non ne hanno più parlato, lasciando ai fans un grande interrogativo e tante aspettative. Il momento di tenerezza tra i due, infatti, è stato interrotto dal servizio di piantone che, proprio in quel momento, spettava a William.

Sarà questa l’alba di un nuovo amore? Le dinamiche verranno stravolte dall’arrivo dei nuovi novelli soldati? Possiamo solo attendere e aspettare i nuovi eventi.

E voi Unimamme, avete seguito La Caserma? Che ne pensate?