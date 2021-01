Mercoledì 27 Gennaio è andata in onda la prima puntata de “La Caserma”, il nuovo docu-reality di Rai Due: tra i protagonisti c’è anche Elena Santoro, una recluta che ha fatto la storia! Ecco chi è

Lo scorso mercoledì 27 Gennaio è andata in onda la prima puntata de “La Caserma”, un docu-reality per giovanissimi con un format davvero inovativo. Un commilitone composto da ragazzi e ragazze, infatti, si metterà alla prova in diverse sfide.

Il reality è ambientato a Levico Terme, in una famosa struttura religiosa adibita, per l’occasione, a caserma. I ragazzi e le ragazze protagonisti del programma dovranno affrontare regimi alimentari ristretti e prove di forza spaventose vestento i panni di un soldato del secolo scorso.

Nonostante le polemiche sorte tra coloro che hanno osservato ogni dettaglio con occhio attento e scrupoloso, il docu-reality sta già riscuotendo un grandissimo successo.

Tra i giovani provetti militari, oltre ai già famosi George Cipulian e i LaPresa Twins, ci sono anche reclute poco conosciute come Elena Santoro, che con la sua nascita ha fatto la storia. Ma chi è? Scopriamolo!

La Caserma, chi è Elena Santoro? Scopriamolo!

Elena Santoro è una ragazza romana di 21 anni, è una studentessa e la sua storia è tutta da record: Elena è la prima figlia nata da una coppia di militari. Il padre di Elena, infatti, è un colonnello dell’Esercito mentre sua madre è maggiore e psicologa, nonchè una delle prime donne ad indossare la divisa in Italia.

“Mia mamma ha fatto la storia, perché è stata la prima, insieme ad altre 11 donne, ad essere una donna militare italiana. Di conseguenza sono la prima figlia di una donna militare italiana”, ha raccontato la recluta nel suo video di presentazione visionabile anche su RaiPlay.

Come moltissime sue coetanee, anche la nuova recluta è attivissima sui social e, in particolare, su Instagram dove gestisce un profilo con ben 4000 followers.

Già dalla prima puntata si può capire l’animo di Elena: non rinuncia mai a tacchi e mascara ma è sempre pronta a dare un abbraccio ad una compagna i difficoltà, come accaduto con Martina. E’ una ragazza vanitosa, al punto che agli Scout si è guadagnata il soprannome di “cerbiatto vanitoso”.

Elena ha vissuto per molto tempo negli Stati Uniti e, con precisione, a Pittsburgh, dove ha frequentato una nota scuola locale conseguendo il diploma.

E voi Unimamme, avete seguito La Caserma? Che ne pensate?