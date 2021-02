Francesca Fioretti si è lasciata andare ad un lungo sfogo su Instagram dopo la fuga di notizie riguardanti la perizia del Tribunale di Firenze.

Più volte vi abbiamo parlato della vicenda della tragica morte di Davide Astori, legato a Francesca Fioretti, mamma della loro piccola Vittoria, di 5 anni. Da quel 4 marzo del 2018, in cui si fermò il cuore di Davide, Francesca raramente ha rilasciato dichiarazioni pubbliche sull’iter giudiziario riguardante la tragica scomparsa di Astori.

L’esito dell’ultima perizia

Secondo l’ultima perizia effettuata, la morte di Davide Astori non si poteva evitare. Le anomalie mostrate dal calciatore, infatti, potevano essere indagate con un holter cardiaco ma, in ogni caso, non avrebbe rilevato la patologia dell’allora capitano della Fiorentina. Gli ultimi esiti, dunque, assolvono Giorgio Galanti dall’accusa di omicidio colposo.

Lo sfogo di Francesca Fioretti su Instagram

Francesca Fioretti ha voluto dire la sua in seguito all’esito della perizia del Tribunale di Firenze e a alle informazioni divulgate in queste ore.

In un lungo post su Instagram, Francesca ha fatto sapere di trovare inaccettabile che sia stata divulgata dai media un’interpretazione parziale della perizia che, tra l’altro, non è stata ancora vagliata dal giudice. Proprio per questo, ha fatto sapere di essere più che mai intenzionata a perseguire la verità.

“In questi anni ho sempre voluto evitare dichiarazioni pubbliche sulla morte di Davide e sul processo in corso. Ho sempre confidato che l’onestà e la pulizia che Davide ha dimostrato fuori e dentro il campo avrebbero portato a risposte altrettanto oneste e pulite”, ha spiegato Francesca.

La Fioretti ha, poi, tenuto a precisare che, anche se il processo arriverà a una verità, non potrà mai essere consolatoria. “L’idea che la morte di Davide potesse essere evitata aumenta persino il dolore. Ma se esisteva anche la più piccola possibilità che avesse a disposizione un minuto in più, un’ora in più o la sua vita intera, io credo che quella possibilità dovesse essere esplorata, che lui meritasse di averla e che tutto ciò che l’ha ostacolata debba in caso venire alla luce“, ha dichiarato la Fioretti su Instagram.

Non solo, mentre prima nutriva dei dubbi sull’esserci o meno alla prossima udienza, ora sente il dovere di essere lì.

Francesca Fioretti e il nuovo capitolo della sua vita

Nonostante il dolore, però, Francesca è riuscita a scrivere un nuovo capitolo della sua vita. A tre anni dalla tragica morte dell’ex compagno Davide Astori, infatti, è stata fotografata dal settimanale Chi, mentre bacia Aleksander Kolarov, difensore dell’Inter. La coppia avrebbe trascorso un pomeriggio insieme e, poi, la donna è stata riaccompagnata dal calciatore in stazione, dove si sono scambiato un tenero bacio.

Al momento non è ancora chiaro da quanto tempo vada avanti la loro frequentazione quel che è certo, però, è che tra i due c’è una grande complicità.

