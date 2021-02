Vacanze di Carnevale 2021: il calendario scolastico per Regione. Tutte le informazioni.



Manca poco a Carnevale 2021. Le prime sfilate dei carri allegorici che si sarebbero dovute svolgere già a fine gennaio, nelle più importanti città del Carnevale, sono state purtroppo cancellate a causa della pandemia. La festa, tuttavia, ci sarà anche se in versione ridotta. Alcune città storiche del carnevale organizzeranno eventi online (meglio di niente). Mentre per i bambini e i ragazzi ci saranno comunque le vacanze di Carnevale da scuola.

Nel frattempo, ecco le date del Carnevale 2021:

11 febbraio Giovedì grasso ,

, 14 febbraio (San Valentino) domenica di Carnevale

16 febbraio Martedì grasso

20 febbraio Carnevale Ambrosiano

Il 17 febbraio sarà il Mercoledì delle Ceneri, mentre Pasqua quest’anno sarà il 6 aprile. Staremo a vedere cosa potremo fare quest’anno, se resteranno ancora in vigore le restrizioni per il contenimento dei contagi da Covid-19, su tutte il divieto di spostamento tra Regioni, per il momento in vigore fino al 15 febbraio. Il coprifuoco dalle 22.00 alle 5.00 (dunque niente festeggiamenti alla era), invece, resterà in vigore fino al 5 marzo. Come da ultimi decreti del Governo.

Scopriamo insieme il calendario scolastico elle vacanze di Carnevale per ciascuna Regione.

LEGGI ANCHE: CORIANDOLI DI CARNEVALE: ECCO PERCHÉ NON SI DOVREBBERO USARE | FOTO

Vacanze di Carnevale 2021: calendario scolastico per Regione

A meno di un mese dalla fine delle vacanze di Natale, molti studenti pensano già a quelle di Carnevale. In molte regioni, infatti, ormai da qualche anno, le scuole chiudono i battenti ne giorno di Martedì Grasso o nei giorni intorno a Carnevale. Ogni Regione di regola da sé, in virtù dell’autonomia scolastica.

Le date delle vacanze di Carnevale per ciascuna Regione

Abruzzo : Martedì grasso 16 febbraio.

: Martedì grasso 16 febbraio. Campania : lunedì 15 e martedì 16 febbraio.

: lunedì 15 e martedì 16 febbraio. Friuli Venezia Giulia : da lunedì 15 febbraio a mercoledì delle Ceneri 17 febbraio.

: da lunedì 15 febbraio a mercoledì delle Ceneri 17 febbraio. Lombardia : secondo il rito ambrosiano venerdì 19 e sabato 20 febbraio, secondo il rito romano lunedì 15 e martedì 16 febbraio.

: secondo il venerdì 19 e sabato 20 febbraio, secondo il lunedì 15 e martedì 16 febbraio. Molise : mercoledì 17 febbraio.

: mercoledì 17 febbraio. Piemonte : da sabato 13 a mercoledì 17 febbraio.

: da sabato 13 a mercoledì 17 febbraio. Sardegna : martedì 16 febbraio

: martedì 16 febbraio Valle d’Aosta : da lunedì 15 a mercoledì 17 febbraio

: da lunedì 15 a mercoledì 17 febbraio Veneto : dal 15 al 17 febbraio

: dal 15 al 17 febbraio Provincia autonoma di Bolzano (Alto Adige) : da sabato 13 a domenica 21 febbraio.

: da sabato 13 a domenica 21 febbraio. Provincia autonoma di Trento (Trentino): da lunedì 15 a martedì 16 febbraio.

Queste sono le date pubblicate sui siti web dedicate alla scuola, come Studenti.it, stando ai giorni di vacanza comunicati dalle Regioni. Potrebbero arrivare ulteriori aggiornamenti, anche dalle altre Regioni non menzionate.

Inoltre, ricordiamo che anche le singole scuole possono stabilire in autonomia dei giorni di vacanza per Carnevale, anche se le Regioni non li hanno previsti. Per esempio, in Lombardia alcune scuole elementari saranno chiuse tutta la settimana di Carnevale, da lunedì a sabato.

Che ne dite unimamme? I vostri figli resteranno a casa per Carnevale?