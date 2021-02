Allarme bullismo: sempre più ragazzi vittime, i numeri che spaventano

Ragazzi vittime di bullismo: i numeri impressionanti nello studio dell’Osservatorio Indifesa 2020.



Come molte di voi sapranno, unimamme, il bullismo tra ragazzi, purtroppo anche bambini, è molto diffuso. Si tratta di un fenomeno che è cresciuto negli ultimi anni e al quale si è aggiunto anche il cyberbullismo, il bullismo sul web, in particolare attraverso i social e i servizi di messaggistica istantanea.

La consapevolezza e la sensibilità verso questo fenomeno, comunque, è cresciuta nel tempo, così come sono stati realizzati diversi interventi per contenerlo e limitarlo. Campagne di sensibilizzazione nei confronti di ragazzi e famiglie, lezioni a scuola sono alcune delle azioni messe in campo.

Ora, in vista della Giornata Internazionale contro il Bullismo, del 7 febbraio, e del Safer Internet Day, il 9 febbraio, sono stati pubblicati nuovi dati sulla portata del fenomeno. I numeri sul bullismo vengono dall’Osservatorio Indifesa 2020 di Terre des hommes e Scuolazoo e, purtroppo, sono preoccupanti. Ecco cosa bisogna sapere.

Ragazzi vittime di bullismo: i numeri e l’allarme

Secondo i dati raccolti da una ricerca dell’Osservatorio Indifesa 2020 di Terre des Hommes e ScuolaZoo, in Italia il 61% dei giovani ha affermato di essere vittima di bullismo o di cyberbullismo, e il 68% di esserne stato testimone.

Dopo le droghe e le violenze sessuali, le minacce più temute dai ragazzi sono proprio il bullismo e il cyberbullismo. Dalla ricerca risulta che 6 adolescenti su 10 non si sentono al sicuro online.

Dopo il cyberbullismo, è il Revenge porn che fa più paura, soprattutto alle ragazze. Inoltre, nell’anno del Covid-19, il 93% degli adolescenti ha affermato di sentirsi solo, un dato in aumento del 10% rispetto al 2019.

I dati sul bullismo sono stati raccolti dall’Osservatorio indifesa, che dal 2014 l’organizzazione Terre des Hommes porta avanti, con la collaborazione di ScuolaZoo. L’Osservatorio ha posto un questionario a cui hanno risposto 6.000 adolescenti e giovani, dai 13 ai 23 anni, provenienti da tutta Italia.

Dalle risposte dei ragazzi è emersa una sofferenza quotidiana, tra timori di essere vittime di bullismo e cyberbullismo, ed episodi reali, di cui sono stati vittime (61%) o testimoni (68%).

Dall’altra parte, il 14,76% dei ragazzi ha ammesso di aver compiuto atti di bullismo o cyberbullismo. Una percentuale che scende all’8,02% tra le ragazze.

I ragazze e le ragazze hanno detto di aver sofferto per episodi di violenza psicologica subita da parte di coetanei (42,23%). In particolare, il 44,57% delle ragazze ha riferito il forte disagio provato dal ricevere commenti non graditi di carattere sessuale online.

I pericoli del web conosciuti dai ragazzi

Tra i giovani che hanno partecipato al sondaggio, 6 su 10 hanno dichiarato di non sentirsi al sicuro online. Sono le ragazze ad avere i timori maggiori, come ha dichiarato il 61,36% di loro. Le paure più grandi delle giovani riguardano i social media e le app per incontri.

Tra i rischi maggiori online che ragazzi e ragazze hanno messo al primo posto c’è il cyberbullismo, per il 66,34% dei partecipanti al sondaggio. Dopo il cyberbullismo cambiano i timori tra ragazzi e ragazze.

I ragazzi temono di più:

la perdita della propria privacy (49,32%),

il Revenge porn (41,63%),

il rischio di adescamento da parte di malintenzionati (39,20%),

lo stalking (36,56%),

le molestie online (33,78%).

Le ragazze temono di più:

il Revenge porn (52,16%),

il rischio di subire molestie online (51,24%),

l’adescamento da parte di malintenzionati (49,03%),

la perdita della propria privacy (44,73%).

Dunque per i maschi è la perdita della privacy il rischio più temuto online, mentre per le femmine sono le molestie sessuali di varia natura. Anche per i ragazzi, tuttavia, il Revenge porn è una minaccia seria.

Proprio il Revenge porn, infatti, è stato un nuovo tema affrontato dai ragazzi nella rilevazione di quest’anno. Dalle risposte al questionario, 1 adolescente su 3 ha confermato di aver visto circolare foto intime sue, o di amici sui social network.

Per il 95,17% delle ragazze vedere le proprie foto/video hot circolare senza il proprio consenso online, o su cellulari altrui, è grave quanto subire una violenza fisica. La percentuale scende leggermente all’89,76% per i ragazzi.

Non mancano i pregiudizi tra i partecipanti al sondaggio. Secondo il 15,21% dei ragazzi è una “ragazza facile“ colei che condivide foto o video a sfondo sessuale con il o la partner. Un pregiudizio che invece è condiviso solo dall’8,39% delle ragazze.

Solitudine tra i giovani

Infine, come abbiamo accennato, l’isolamento e il distanziamento sociale obbligati nell’anno della pandemia di Covid-19 hanno avuto conseguenze pesanti sul senso di solitudine tra i giovani. Il 93% degli adolescenti ha affermato di sentirsi solo.

Un aumento ancora più grave, poi, riguarda la percentuale di giovani che hanno detto di provare solitudine “molto spesso”, che è passata dal 33% al 48%, quasi la metà dei partecipanti al sondaggio.

Paolo Ferrara, Direttore Generale di Terre des Hommes, ha lanciato l’allarme: “I dati dell’Osservatorio Indifesa 2020 destano allarme e ci dicono come gli effetti della pandemia e i drastici cambiamenti che questi hanno portato nella vita dei ragazzi siano già oggi drammatici. L’isolamento sociale, la didattica a distanza e la perdita della socialità stanno provocando una profonda solitudine e demotivazione ma anche ansia, rabbia e paura“. Ferrara ha aggiunto che “la solitudine sta portando anche a un ripiegamento sempre maggiore nei social dove aumentano i rischi di bullismo, cyberbullismo e, per le ragazze, di Revenge porn“.

Sul Revenge porn, il Direttore di Terre del Hommes ha riconosciuto che “finalmente la legge n. 69/2019 ha disciplinato questa fattispecie come reato, ma non possiamo abbassare la guardia sugli aspetti educativi: il Revenge porn sottintende il tradimento di un rapporto di fiducia ed è fondamentale ribadire che non possono essere ammessi atteggiamenti ambigui o colpevolizzanti nei confronti delle vittime!“, ha concluso Paolo Ferrara.

Per ulteriori informazioni sul rapporto dell’Osservatorio Indifesa: terredeshommes.it/comunicati/bullismo-cyberbullismo-parlano-ragazzi-dati-dellosservatorio-indifesa

Che ne pensate unimamme di questi dati? Vi preoccupa il fenomeno del bullismo?