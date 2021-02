Riccardo Scamarcio e l’amore ancestrale per la figlia Emily | FOTO

Riccardo Scamarcio ha voluto rompere il suo proverbiale silenzio e rivelare qualcosa in più sul rapporto con la figlia nata a luglio. Ecco le parole dell’attore

Riccardo Scamarcio è noto per essere molto geloso della sua vita privata. Difficilmente, infatti, l’attore si lascia andare a dichiarazioni riguardanti la sua relazione con Angaria Wood e la figlia, nata dal loro amore. Eppure, in queste ore, a Il Corriere della Sera si è lasciato andare a delle dichiarazioni inaspettate.

L’amore per Emily è un amore ancestrale

Lo scorso luglio, Riccardo Scamarcio, aveva dichiarato: “Chiedetemi tutto, tranne che di mia figlia”, a pochi giorni dalla nascita della sua primogenita di nome Emily. Il nome non è mai stato confermato né dall’attore di origini pugliesi e dalla compagna inglese, Angharad Wood.

Ebbene, dopo un po’ di mesi dalla nascita di Emily, Scamarcio ha deciso di sbottonarsi un po’ di più, rilasciando un’intervista a Il Corriere della Sera. L’attore di Trani ha spiegato: “Dalle mie parti, l’amore filiale si porta in modo fisico. Ai bambini si mettono le mani in faccia, ci si parla in dialetto”.

Si crea quella che l’attore ha definito una “lingua speciale” che consente di superare il pudore tra un padre e un figlio. “È qualcosa che conosco, ci sono cresciuto anche se mio padre non era così affettuoso”.

In riferimento ai cambiamenti che inevitabilmente la paternità ha prodotto in lui, il 41enne ha dichiarato: “In primis che avere un figlio è un amore ancestrale“. Scamarcio ha spiegato di aver compreso che l’amore per un figlio “non ti prevede, va al di là di te”.

Si tratta di poche dichiarazioni che lasciano trapelare solo qualche spiraglio sulla vita di Riccardo. Di recente, peraltro, erano corse voci sul matrimonio con la Wood, celebrato in gran segreto.

La nuova vita di Riccardo Scamarcio e la fine della relazione con Valeria Golino

Riccardo Scamarcio è stato legato a lungo, ben 11 anni, con l’attrice affermata Valeria Golino. La coppia composta dai due attori è stata molto amata, per questo la loro rottura ha deluso non poco il loro pubblico.

Il rapporto, tra i due, infatti, sembrava molto saldo e in grado di resistere alle avversità. Così non è stato, ma Riccardo ha ritrovato, comunque, la serenità grazie alla manager inglese Angaria Wood.

Unimamme cosa ne pensate delle dichiarazioni di Riccardo Scamarcio?