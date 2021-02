Mamma incinta operata alla testa durante il parto: il miracolo dei medici

Una mamma, durante un parto cesareo, è stata operata anche per un altro problema alla vista presso la Città della Salute di Torino.

Unimamme, oggi vi raccontiamo un’incredibile operazione che è stata effettuata presso la Città della Salute di Torino.

Si tratta di un intervento a favore di una mamma che era incinta.

Mamma: super operazione coordinata

La giovane mamma protagonista di questa vicenda era ricoverata per qualche giorno presso il reparto di ostetricia ospedaliera 3 dell’Ospedale Sant’Anna di Torino a causa di un calo della vista.

Dopo aver effettuato delle indagini radiologiche le è stato diagnosticato un adenoma ipofisario sanguinante.

Si trarra di un piccolo tumore benigno posto al centro della scatola cranica. Questo tumore stava sanguinando, comprimendo così i nervi ottici.

Purtroppo il danno visivo stava progredendo a ritmo molto sostenuto.

Così si è deciso di sottoporre la donna che, lo ricordiamo, era incinta, a un intervento di urgenza.

Francesco Zenga, neurochirurgo Responsabile della Chirurgia del Basicranio e Ipofisaria del Dipartimento di Neuroscienze e Silvia Grottoli, specialista della Endocrinologia hanno reputato che la cosa migliore, per questa mamma, fosse di essere operata di urgenza.

Si sono dunque consultati con i ginecologi per organizzare l’operazione.

Il direttore facente funzione della Ginecologia e Ostetricia 3, Paolo Cortese e i colleghi Valeria Accortanzo con l’anestesista dottoressa Evelina Gollo, direttore della Anestesia e Rianimazione 4 del Sant’Anna hanno sottoposto la mamma a parto cesareo alla 35° settimana di gravidanza.

La bambina, Beatrice, è venuta alla luce con il peso di 2 kg e 185 gr ed è stata subito affidata al neonatologo dottor Mauro Vivalda della Terapia Intensiva Neonatale.

Secondo lo specialista la piccina godeva di ottime condizioni di salute, questo nonostante il parto prematuro e l’anestesia generale che aveva dovuto affrontare la sua mamma.

Una volta conclusasi la fase del parto, la dottoressa Eliana Tinetti, anestesista della Anestesia e Rianimazione 2 delle Molinette ha preso in mano la situazione per procedere con l’intervento neurochirurgico.

Per operare questa mamma è stata utilizzata una tecnica mini invasiva endoscopica attraverso il naso, in questo modo il dottor Francesco Zenga ed il professor Giancarlo Pecorari della Otorinolaringoiatria hanno eliminato il tumore sanguinante.

Per ottenere questo risultato, cioè quello di effettuare 2 interventi in uno ha contato molto la collaborazione tra il personale infermieristico delle Molinette e le ostetriche del Sant’Anna, oltre ai medici in formazione specialistica di Neurochirugia, come si legge su Repubblica.

La mamma sta bene e dopo 48 ore potrà tornare a casa.

