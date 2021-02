La cantante Fiordaliso, ospite a Verissimo, ha raccontato un episodio molto drammatico.

Forse ricorderete la cantautrice italiana Fiordaliso, ovvero Marina Fiordaliso, che negli anni Ottanta cantava: Non voglio mica la luna.

Oggi questa cantante, che ha contribuito a scrivere la storia della musica italiana, ha 64 anni e, a Verissimo, oltre a ripercorrere i suoi 40 anni di carriera, ha parlato anche della madre Carla, scomparsa lo scorso marzo.

Fiordaliso e i suoi drammi a Verissimo

La cantante ha raccontato che sua madre, purtroppo, ha preso il Covid durante la prima ondata della pandemia. Ecco che cosa ha detto Fiordaliso ai microfoni di Silvia Toffanin.

“Ho sempre pensato di essere una donna forte, da quando ho 15 anni ho preso in mano la mia vita, ho avuto degli intralci, come tutti. Quest’anno però la vita mia ha spezzato in due. Una cosa fuori di testa: ho subito quello che hanno subito tanti italiani, il Covid.”

La madre di Fiordaliso aveva 85 anni e, purtroppo ha contratto questo virus. Sua figlia l’ha vista andarsene in ambulanza e quella è stato l’ultima immagine della madre.

La cantante ha aggiunto che non l’ha più potuta sentire per 15 giorni.

“Mia madre aveva 85 anni, lo avevo messo in conto che poteva morire. Ma il problema è il come”.

Purtroppo a Fiordaliso è successo ciò che è accaduto a molti, impossibilitati a comunicare con i loro cari ricoverati. I famigliari potevano avere solo sporadici contatti con l’ospedale.

“Quello che ha sopportato mia madre è una della cose più atroci che ci possono essere. La solitudine e forse pensare di essere stata abbandonata. Non so nella sua testa cosa può aver pensato“.

Purtroppo Fiordaliso, ha potuto avere solo, un ultimo, straziante, contatto telefonico. Una sera le è squillato il telefono e lei ha letto che era sua madre.

“Ero felice, ho risposto ma ho sentito la sua voce dire ‘sto morendo’. Poi è caduta la linea”.

La sorella di Fiordaliso ha richiamato subito e un medico le ha confermato che ormai non c’era più nulla da fare. Mamma Carla è morta quella notte.

LEGGI ANCHE > MORTALITA’ DI COVID E INFLUENZA A CONFRONTO

La cantante ammette di non riuscire a metabolizzare una morte simile. Alla fine lei e i fratelli sono riusciti a seppellire la madre in campagna.

Fiordaliso ha dichiarato che sua madre sarebbe stata felice della figlia che parla a tutta Italia.

“Ora tutte le sue amiche la stanno vedendo in tv, era una donna bellissima, divertente e finalmente io la celebro parlandone a tutti. Non voglio piangere”.

A quel punto è intervenuta la conduttrice: Silvia Toffanin, che di recente ha perso sua madre Gemma, e che ha commentato: “io sì” scoppiando in lacrime.

Fiordaliso , ha dovuto anche comunicare il lutto a suo padre, che ha 91 anni ed è una persona molto attiva.

Anche lui è stato ricoverato per il Covid in contemporanea con la moglie.

Purtroppo, il lutto della madre non è stato l’unico per Fiordaliso, perché ha perso anche la sua cagnetta Cleo.

“È tornato di nuovo il dolore di mia madre, un dolore così forte ti ricorda subito un altro dolore”.

Unimamme, voi conoscevate questi dettagli della storia di Fiordaliso?