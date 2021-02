L’imprenditore Gianluca Vacchi, la sua compagna Sharon Fonseca e la loro bambina Blu Jerusalema condividono alcune simpatiche immagini in tenuta animalier.

Gianluca Vacchi, tenero papà della sua piccola Blu Jerusalema, non manca di aggiornare costantemente i fan condividendo immagini della sua vita privata e della sua famiglia, video di balletti, ecc…sul suo profilo Instagram che annovera 19,7 mila followers.

Vacchi è stato fin da subito un papà entusiasta della sua bambina, Blu Jerusalema, che ora ha quasi 4 mesi e che quindi compare spesso sul social dedicato alle immagini.

Sharon Fonseca e Gianluca Vacchi: l’outfit che non ti aspetti

Di recente l’imprenditore con una grande passione per la musica dance ha pubblicato due nuovi scatti sul suo account.

Si tratta di un ritratto di famiglia un po’ diverso dal solito, composto dal 53enne Gianluca Vacchi, la compagna e modella Sharon Fonseca, che ha da poco compiuto 27 anni festeggiando il suo primo compleanno da neomamma e la loro immancabile piccina: Blu Jerusalema.

Nelle foto tutti e tre indossano dei capi animalier leopardati, per la precisione una giacca da uomo per Vacchi, un piumino caldo per Sharon Fonseca e una morbida tutina di peluche maculataper Blu Jerusalema che se ne sta placidamente in braccio alla mamma, mentre il suo papà le tiene una manina.

I simpaticissimi scatti gli hanno fatto guadagnare 1 milione di Like e più di 5 mila commenti. Qualcuno ha scritto che Blu Jerusalema ha gli occhi della mamma, altri che le somiglia molto. Un utente ha osservato: “so cute, amazing family” (tanto tenero, famiglia straordinaria).

In tanti hanno postato cuori e qualcuno si è persino chiesto se gli abiti indossati fossero o meno di vera pelle.

Come commento il papà di Blu Jerusalema ha scritto: “due leopardi e il loro cucciolo”, aggiungendo anche un cuore.

Questa, come potrete facilmente indovinare, è una ennesima trovata del giocoso imprenditore che non rinuncia mai al suo spirito un po’ eccentrico.

Chissà se questo outfit decisamente ruggente non sia un’anticipazione dei loro possibili costumi adottati per il prossimo Carnevale.

Noi non vediamo l’ora, date le premesse, di sapere che cosa hanno in serbo i Vacchi – Fonseca.

Unimamme e voi cosa ne pensate di questi scatti così spiritosi? Anche voi avete foto di famiglia simili?