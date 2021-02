Sharon Fonseca, compagna di Gianluca Vacchi, ha festeggiato il suo primo compleanno da neomamma: la festa, gli auguri e i regali condivisi sui social.

La coppia di neogenitori più seguiti sui social ha da poco celebrato i 3 mesi della figlia Blu Jerusalema, nata il 27 ottobre. Per l’occasione entrambi hanno condiviso immagini molto tenere, raccontando istanti di vita privata.

Dopo pochi giorni, il 31 gennaio, Sharon ha compiuto gli anni, e compagno e famiglia l’hanno festeggiata con una super festa e dediche speciali.

Sharon Fonseca festeggia il compleanno: gli auguri e i regali di Gianluca Vacchi e della famiglia

Tra Vacchi e la bellissima modella passano 27 anni ma per loro l’età non conta. Come ha scritto l’imprenditore italiano, condividendo una tenera foto di coppia, la loro storia d’amore procede a gonfie vele.

“Happy birthday amore mio!

3 anni e 10 giorni fa ci siamo incontrati per la prima volta e non ero ancora cosciente di quale benedizione Dio mi avesse mandato quel giorno.

Oggi abbiamo Blu Jerusalema e nella nostra famiglia l’amore continua a crescere ogni giorno. Ti amo mia Regina, più di ieri e meno di domani.

Tuo

Gianluca”

Nel video condiviso da entrambi si può notare la torta, le decorazioni scelte per i 26 anni di Sharon e alcuni regali.

Non solo Vacchi, anche la famiglia, seppur lontana, ha voluto festeggiare il primo compleanno da mamma: nei video si vede infatti una scatola rosa con su scritto “Quando ci siamo l’uno per l’altro abbiamo tutto“, con dentro alcune foto di Sharon con la famiglia.

Ricordiamo che i famigliari della modella sono rimasti accanto alla coppia per sostenerli nei primi giorni con la bambina. La mamma, il papà e la sorella Shannon hanno infatti vissuto nella bellissima villa sulle colline bolognesi di Gianluca Vacchi, e sono ripartiti solo dopo Natale.

Tantissimi poi gli auguri pubblicati sui social. La sorella ha pubblicato un video in cui Sharon canta in auto e una foto di loro due nella quale ha scritto:

“Buon compleanno alla mia migliore amica❤️

Oggi è un giorno molto speciale, so che ti stanno viziando molto e nonostante sia così lontano mi sento vicino!

Grazie per essere quello che sei con i tuoi rimproveri e consigli. Sei la miglior mamma che la mia piccola Blu possa avere, senza dubbio sarà sempre il miglior regalo😍

Ti amo infinitamente e mi manchi ma sono sicuro che ci vediamo presto”

Parlando di regali rimane la curiosità sul regalo di Gianluca Vacchi, ma la coppia è concorde nel ritenere la figlia il dono più bello e non potrebbe essere altrimenti.

