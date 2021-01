Sharon Fonseca e Gianluca Vacchi, la coppia di neogenitori vip che ci sta emozionando di più in questo periodo, ha dovuto dire addio alla famiglia con immagini emozionanti.

Blu Jerusalema è nata il 27 ottobre del 2020, ma sin dai primi istanti della gravidanza, mamma Sharon, che ha recuperato oramai completamente dal parto ed è tornata in forma splendida, e papà Gianluca hanno condiviso i momenti clou, annunciando che la figlia sarebbe stata presente sui social assieme a loro. In realtà i due neogenitori hanno aspettato più di un mese per presentarla al mondo: solo da poco hanno mostrato il volto della bambina e spiegato di persona il significato del nome.

Nella stessa intervista hanno anche rivelato un problema della bimba: la dolcissima Blu Jerusalema è nata con una malformazione al palato per la quale dovrà essere operata e la coppia ha voluto raccontarlo per sensibilizzare sulle attività di alcune associazioni che nel mondo si occupano di aiutare bambini che altrimenti non potrebbero sottoporsi ad operazioni. E’ il caso di Operation Smile, l’associazione supportata direttamente dalla coppia, o di Emergenza Sorrisi, l’associazione che seguiamo da anni e che interviene per curare i bambini anche in luoghi di guerra.

Oltre ad aver condiviso dettagli sulla figlia, sul parto e sulla gravidanza, la coppia di influencer ha anche raccontato con chi ha vissuto i momenti successivi alla nascita della figlia.

La famiglia di Sharon ha lasciato la coppia: Sharon Fonseca e Gianluca Vacchi sono rimasti soli

In questi due mesi la modella e l’imprenditore non sono stati soli: con loro a Bologna hanno vissuto i famigliari di Sharon, la mamma Claudia, il papà Luis José e la sorella Shannon.

Solo ieri però la famiglia della neomamma è partita e Sharon non ha tardato a pubblicare nelle storie un messaggio per loro, nel quale li ringrazia per il supporto, e in modo speciale si è rivolta alla mamma, con una foto del momento del parto e una dolcissima frase:

“Dio mi ha regalato un Angelo con te. Grazie per accompagnarmi e guidarmi in questa nuova tappa della mia vita. Sei il mio miglior esempio. Grazie mamma. Ci vediamo presto“.

E’ facile comprendere quanto sia stata importante per Sharon la presenza della mamma e della famiglia in questi primi mesi di vita della figlia: sappiamo bene come il puerperio sia un periodo delicato e come la vicinanza delle persone per noi importanti, soprattutto affettiva, sia essenziale per il benessere psico-fisico delle neomamme.

Certo in una casa come quella di Gianluca Vacchi è anche facile: essendo davvero enorme la convivenza non può essere scomoda.

E voi unimamme avete avuto la vostra famiglia vicino quando avete partorito?

Vi lasciamo con l’ultimo balletto condiviso dalla coppia, troppo simpatico!