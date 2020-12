Sharon Fonseca e Gianluca Vacchi, ecco dove stanno crescendo Blu Jerusalema

Sharon Fonsece e Gianluca Vacchi sono al momento una delle coppie più seguite, soprattutto dopo la nascita della loro prima figlia Blu Jerusalema. Sapete dove vivono e dove stanno crescendo la neoarrivata?

Gianluca Vacchi possiede diverse case: una a Miami, una Milano, uno chalet a Cortina, una villa in Sardegna e una megavilla a Bologna. Tra queste ha effettuato una scelta, sicuramente affettiva ma non solo.

La casa dove Gianluca Vacchi e Sharon Fonseca hanno deciso di far nascere la figlia è a Bologna

Gianluca Vacchi è nato a Bologna nel 1967, ed è qui che ha deciso di crescere anche la figlia. In realtà Blu Jerusalema è nata in una clinica svizzera ma ora si trova assieme alla mamma e al papà nella grandissima e incredibile villa sui colli bolognesi, chiamata L’Eremita, immersa nel verde e piena di opere d’arte e da collezione.

Oltre al motivo affettivo molto probabilmente la scelta dell’influencer italiano è stata anche dettata dalla pandemia, visto che tornare in America, per la precisione a Miami, per l’inverno non era consigliabile, soprattutto con una bambina appena nata.

L’esterno della casa si è visto molto bene nel video di benvenuto alla figlia e alla neomamma che Vacchi ha voluto condividere nel giorno in cui le due sono tornate a casa dopo il parto. Solo il viale non finiva mai!

Ma già prima il noto imprenditore digitale aveva deciso di mostrare questa incredibile dimora con alcuni video pubblicati su Instagram e durante alcune interviste: immagini che hanno fatto impazzire letteralmente i suoi followers.

La villa è grandissima ed ha al suo interno piscina, Spa e palestra privata con tanto di cromoterapia e criosauna e una sala cinematografica con sedili che diventano letti. Inoltre è super luminosa perché piena di vetrate.

Ogni ambiente è gigante, gli accessori hanno tutti la sigla GV, Gianluca Vacchi, e il colore predominante è il rosso.

La stanza che più spesso si vede nei video è la sala da pranzo con un enorme e bellissimo lampadario che sovrasta un tavolo e un camino nel fondo.

Una curiosità che farà impazzire le donne e non solo: il suo guardaroba è composto da ben 13 armadi.

L’esterno è vastissimo, come avete potuto immaginare vedendo il video del benvenuto, e vi si trovano una piscina, un campo da calcio, un campo da tennis, una spa esterna con sauna e bagno turco.

Vista la grandezza della casa è anche comprensibile come la famiglia di Sharon Fonseca, composta da mamma, papà, sorella, si sia trasferita qui. Sicuramente problemi di spazio non ve ne sono e nemmeno di privacy.

E voi unimamme avevate già visto queste immagini? Pensate anche voi che Blu Jerusalema avrà tantissima strada da fare, qui dentro?

Sicuramente sarà una ballerina come i suoi genitori. Guardate come si scatenano subito dopo che il medico ha dato il via libera a Sharon Fonseca.