Deva Cassel è la nuova musa italiana: Monica Bellucci è la sua prima fan | FOTO

La figlia di Monica Bellucci diventa sempre più bella e con il suo sguardo magnetico e il fascino misterioso, è la degna erede della madre Monica Bellucci.

Deva Cassel, la figlia di Monica Bellucci, è indubbiamente molto bella, non a caso, sta conquistando diversi riconoscimenti. L’ultimo è stato postato con fierezza dall’attrice che ha voluto complimentarsi con la figlia con uno scatto sul suo profilo Instagram.

Monica Bellucci pubblica lo scatto della figlia Deva e si dichiara orgogliosa di lei

La nota attrice Monica Bellucci ha voluto postare uno scatto di sua figlia Deva sulla copertina di una rivista, dove indossa un abito Prada e si mostra in tutta la sua indubitabile bellezza. Non si tratta della prima copertina per Deva che, in realtà, qualche tempo fa, già apparve sulla copertina di Elle France, come cover girl.

“Un’altra bellissima cover story questa settimana per la mia Deva”, ha scritto la Bellucci a didascalia della foto della nuova copertina.

Mamma Monica è molto fiera della sua Deva dato che, a soli 17 anni, è già una top model. La giovane donna, infatti, è molto richiesta e, molto spesso, è stata la protagonista di servizi di moda per marchi importanti come Dolce & Gabbana.

La Bellucci, tra l’altro, segue sua figlia su ogni set. Insieme a loro spesso c’è anche Vincent Cassel, molto legato alle figlie Deva e Leonie, nate dal matrimonio tra i due attori avvenuto nel 1999, a Montecarlo. Nonostante, nel 2013, il loro amore sia giunto al capolinea, i due sono rimasti in buoni rapporti per il bene delle figlie.

La somiglianza tra madre e figlia

Tonando a Deva Cassel, la 17enne è molto simile alla madre dalla quale ha ereditato la bellezza, ma anche l’eleganza.

Il legame tra madre e figlia è molto forte tant’è che Monica Bellucci aveva dichiarato che a darle valore erano proprio le sue figlie. “Ci sono donne realizzate anche senza figli, ma ciò che a me dà valore sono le mie figlie. E sono qui per amarle: questo amore, ne sono convinta, dà solidità alla vita”.

L’attrice aveva anche confessato di amare veder crescere le sue figlie e di accompagnarle verso la loro indipendenza. “È stato quando sono nate, e solo quando sono nate, che ho capito la mia ragione di vita su questa Terra”, aveva dichiarato la donna.

Unimamme non trovate anche voi bellissima Deva Cassel?