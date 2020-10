Monica Bellucci e la dedica alla figlia Deva Cassel | FOTO

Monica Bellucci è orgogliosa della figlia e mostra su Instagram la copertina di una rivista francese correlata da una bellissima dedica.

La figlia di una delle attrici italiane più famose anche all’estero e non solo nel nostro Paese, Monica Bellucci, sembra che voglia seguire le orme della madre. per il momento niente cinema o televisione, ma per la giovane si sono aperte le porte della moda.

Deva Cassel, 16 anni e prima figlia di Monica Bellucci con Vincent Cassel, Deva, ha solo è già una una modella molto richiesta. Da poco ha preso parte come modella ad una campagna pubblicitaria per un noto marchio italiano e di recente è apparsa sulla copertina di un noto giornale di moda.

Monica Bellucci si commuove per la figlia: “Il tempo va troppo veloce”

La primogenita di una delle ex coppie più belle del mondo dello spettacolo, Monica Bellucci e Vincent Cassel, Deva, ha compiuto 16 anni e per festeggiarla Elle France le ha voluto regalare la cover della loro rivista.

Ad annunciare al mondo l’evento è stata mamma Monica, orgogliosa e fiera della figla che su Instagram ha scritto: “Once upon a time… there was a little girl… Time goes so fast! May Life protect you my Love ❤️❤️” – C’era una volta una bambina… Il tempo passa così velocemente! Che la vita ti protegga Amore mio”, condividendo la prima copertina patinata della sua Deva.

Deva è bellissima, anche se in molti l’avevano accusata di aver già ricorso alla chirurgica estetica, con capelli corvino ed indossando una camicia nera a pois bianchi di taglio maschile resa più femminile da un bustino nero. L’abbigliamento è tutto di Dolce e Gabbana che è lo stesso marchio che ha reso Monica Bellucci famosa in tutto il mondo.

Voi unimamme avete visto la foto? Secondo voi Deva assomiglia di più alla mamma o al papà?

