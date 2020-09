La figlia di Maria Grazia Cucinotta identica alla mamma: ecco come è oggi

Maria Grazia Cucinotta pubblica su Instagram la foto della figlia mentre spegne le candeline per il suo compleanno. Le due sono identiche.

L’attrice italiana, Maria Grazia Cucinotta, simbolo della bellezza mediterranea, è sposata dal 1995 con Giulio Violati e dalla loro unione è nata la loro unica figlia Giulia. Di lei si sa poco e si vede anche di meno, è una ragazza che è lontana dal mondo delle spettacolo e le poche foto sono state pubblicate dalla mamma in occasione dei suoi compleanni.

Come da tradizione ecco che il giorno che Giulia compie 19 anni, mamma maria Grazia pubblica una foto della figlia sul suo profilo Instagram.

Maria Grazia Cucinotta: gli auguri per la figlia Giulia

Maria Grazia Cucinotta condivide su Instagrm la gioia di festeggiare il compleanno della figlia, Giulia: “Auguriiiiiii Giulia Buon Compleanno amoreeee di mamma ti amissimoooo“. In molti hanno pensato che la foto fosse di Maria Grazia di quando era più giovane, una foto ricordo. Invece si tratta proprio di Giulia, la somiglianza tra mamma e figlia è molto evidente. Anche giulia è alta, bruna e con i capelli mossi proprio come la madre, non trovate?.

Di Giulia si sa molto molto poco, si sa che è iscritta alla Luiss e che per il suo futuro ci sarà di sicuro un’esperienza lavorati all’estero. Una scelta approvata e condivisa anche dalla madre. La Cucinotta negli ultimi anni è dedicata al mondo del cinema anche come produttrice.

Un suo ultimo film, Teen, il cui tema era il bullismo è nato da un’idea di Giulia, ma sembrerebbe che la ragazza non voglia continuare su quella strada e ne intraprenderà una differente. Anche se Giulia non seguirà le orme della madre, Maria Grazia Cucinotta è comunque orgogliosa di sua figlia e spera per lei che possa realizzare tutti i suoi sogni.

La foto ha ricevuto tantissimi like da parte dei fan della Cucinotta che oltre ad elogiare la bellezza di Giulia, fanno notare la grande somiglianza che c’è tra mamma e figlia.

Voi unimamme sapevate che la Cucinotta ha una figlia? Notate anche voi la somiglianza?