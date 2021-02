Chiara Ferragni e Fedez in un docu-reality: i nuovi “Vianello” | VIDEO

La vita familiare di Chiara Ferragni e Fedez sbarca in un nuovo docu-reality. Ecco tutte le indiscrezioni sul nuovo documentario incentrato sulla coppia del momento.

La coppia è tra le più amate sui social e stando ad alcune dichiarazioni rilasciate da Santo Pirrotta, giornalista di cronaca rosa, durante il programma di Adriana Volpe in onda su TV8, Ogni mattina, è in arrivo un docu-reality sulla loro vita.

In arrivo il docu-reality sui Ferragnez: come si svolge la vita di Chiara Ferragni e Fedez

Il docu-reality, che andrà in onda su Amazon Prime Video, riprenderà 24 ore su 24 la vita familiare della influencer e del rapper, portando in scena ogni aspetto del loro quotidiano, proprio come il reality televisivo statunitense, A spasso con i Kardashian, incentrato sulla vita delle sorelle e grazie al quale hanno ottenuto un grande successo. E’ questo che ha rivelato Pirrotta.

Stando sempre a quanto dichiarato, la coppia avrebbe già firmato un accordo con Amazon Prime e che sarebbero costretti a non lasciarsi sfuggire alcuna notizia in merito altrimenti andrebbero incontro a una multa salatissima.

“Chiara e Fedez come Sandra e Raimondo! Non è trapelato mai nulla su questa cosa“, ha dichiarato il giornalista.

Probabilmente, è proprio a causa di questa possibile multa che i due, al momento, non hanno fatto ancora trapelare nulla riguardo al docu-reality. Pare, tra l’altro, che la coppia stia facendo il possibile per non rivelare la presenza delle telecamere ai loro followers.

Santo Pirrotta, inoltre, ha anche svelato che il rapper stia già mostrando segni di insofferenza verso le telecamere che li stanno riprendendo 24 su 24. “Mi dicono che Fedez ogni tanto abbia fatto qualche sfuriata mentre Chiara è molto tranquilla“, ha concluso.

Ad ogni modo, Fedez adesso si sta preparando anche a Sanremo dopo il rischio di squalifica sventato in questi giorni. Il rapper, infatti, aveva chiesto scusa a Francesca Michielin regalandole un mazzo di fiori per farsi perdonare di aver pubblicato una storia in cui si sentivano, seppur per pochi istanti, il ritornello della loro nuova canzone “Chiamami per nome“. Fortunatamente, si è deciso di non squalificare i due concorrenti.

