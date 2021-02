Chiara Ferragni ieri sera nelle sue stories ha parlato del caso Britney Spears. La cantante da anni cerca di riprendersi in mano la sua vita.

In questi ultimi mesi l’imprenditrice digitale si sta battendo molto per affermare il ruolo delle donne nella società odierna. Purtroppo ancora oggi le disparità di genere sono all’ordine del giorno ed è importante far capire che esistono ancora queste differenze.

Proprio ieri però l’influencer tramite un caso mediatico molto noto ha reso evidente ancora di più queste difficoltà e ha deciso di esprimersi su un personaggio parecchio famoso e controverso Britney Spears.

La cantante è stata ed è ancora oggi l’idolo di moltissime persone, ma purtroppo a causa della giovane età in cui è diventata famosa non è stata in grado di gestire la fama autonomamente.

Questo ha fatto sì che cadesse in vari problemi: dall’alcol fino alle dipendenze da droghe. A tutto ciò hanno fatto seguito anche alcune relazioni sbagliate che l’artista ha avuto, cosa che l’ha fatta smarrire ancora di più.

Dopo un crollo totale, i genitori della cantante hanno deciso di occuparsi di lei non solo dal punto di vista salutare, ma anche lavorativo. Il padre, soprattutto, è diventato tutore legale dei suoi beni e anche dei suoi figli e Britney, per qualsiasi cosa, deve sempre prima rivolgersi a lui.

Ultimamente è stato fatto un docufilm sulla vita della cantante in cui si raccontano queste dinamiche e proprio dopo questa visione Chiara Ferragni ha deciso di parlare in suo favore.

Chiara Ferragni difende Britney Spears: “Aiutamola”

Il documentario, quindi, sulla vita della cantante avanza alcune ipotesi e tra queste anche il fatto che Britney sia prigioniera della sua famiglia, in particolar modo del padre. Per avere un maggiore approfondimento sulla faccenda, c’è un nostro articolo a riguardo.

Tuttavia in questi anni si è sostenuto che la famiglia dell’artista fosse vicina a quest’ultima non solo per il suo bene, ma per poter gestire il suo grande patrimonio.

Insomma pare che dietro a questa tutela, non ci sia altro che un mero interesse economico. Ecco allora che la Ferragni ha voluto dare un suo parere sulla faccenda. Evidentemente l’imprenditrice si sente particolarmente legata alla cantante, forse suo idolo di quando era adolescente.

Ecco cosa ha scritto su una story di Instagram: “La scorsa sera ho guardato il documentario di Britney e povera ragazza… lei è stata sfruttata per tutta la sua vita. La cosa ancora più triste è che la sua famiglia invece di fare il suo interesse ha sempre e solo cercato di ottenere qualcosa in più. Spero che lei possa trovare presto giustizia. Guardate il documentario!”

Dunque la Ferragni senza mezzi termini ha condannato duramente il comportamento della famiglia della cantante che invece di aiutarla a guarire si è sempre approfittata di lei per avere un maggiore vantaggio economico.

Una storia davvero triste che al momento anche la legge non è riuscita a dare una corretta risposta. La speranza di tutti e soprattutto dei suoi fan è che Britney riesca a riprendere in mano la sua vita e tornare quella di un tempo.

E voi unimamme eravate a conoscenza di questa storia?