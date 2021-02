Durante la terza puntata di “La Caserma”, andata in onda il 10 Febraio, la recluta Albertoni minaccia già l’abbandono: ecco cosa è successo.

“La Caserma” è il nuovo docu-reality di Rai Due andato in onda per la prima volta il 27 Gennaio e in cui diversi ragazzi e ragazze si sono cimentati nella vita di un militare del secolo scorso.

Tra prove di forza, tagli di capelli e flessioni punitive la prima puntata è stata un’escalation di emozioni per i ragazzi che hanno deciso di prendere parte a questo esperimento sociale.

La vita militare, tuttavia, non è per tutti e dopo solo poche ore dall’avvio una recluta minaccia già di abbandonare il programma per tornare a casa. Qualche puntata dopo arriva l’abbandono definitivo: ecco cosa è successo.

La Caserma, Martina Albertoni e l’abbandono del programma: ecco cosa è successo

La prima puntata de “La Caserma” è stato un insieme di emozioni forti e contrastanti per le giovani reclute della caserma di Levico Terme. I ragazzi, appena entrati, hanno douto consegnare i propri cellulari e hanno dovuto imparare velocemente la dottrina militare.

La vita militare, tuttavia, non è per tutti ed sono bastate poche ora a una delle reclute per ponderare un abbandono del programma e un ritorno nella propria casa. La prima prova di forza, infatti, non è stata facile per tutti: non tutti i concorrenti, infatti, si sono sentiti pronti per affrontare un percorso così difficile.

Le prime lacrime sono state versate proprio da Martina Albertoni, la giovane che aiuta i genitori nella gestione dell’azienda di famiglia. Il percorso difficile e la paura di affrontarlo hanno provocato alla ragazza una grande tensione emotiva che l’ha fatta scoppiare in lacrime.

Tra le lacrime, Martina, ha confessato di voler abbandonare il programma nonostante la contrarietà delle altre reclute: “Non puoi abbandonare così presto, mettiti in gioco!”, l’hanno esortata in coro. Anche il supervisore generale l’ha invitata a provare: le prove saranno via via più difficili in modo da poterli abituare.

Dopo averci pensato Martina ha confessato: “Non voglio più abbandonare, voglio provare e far vedere chi sono!“.

Qualche puntata più tardi, durante quella andata in onda il 10 Febbraio, la recluta Albertoni ha deciso di abbandonare defiitivamente il suo percorso all’interno della caserma di Levico Terme. Troppe sono state le divergenze e la ragazza non si è sentita fisicamente in grado di continuare la vita militare.

“Di questa esperienza ricorderò sicuramente il metodo per fare il cubo!“, ha esclamato la ragazza in un momento di commozione.

Tutto il gruppo, tuttavia, si è mostrato contrario a questo abbandono e dispiaciuto per non aver saputo integrare di più Martina: in particolare Naomi Akano che, tra le lacrime, si è sentita colpevole di non aver saputo essere di supporto all’amica.

E voi Unimamme, avete visto la puntata? Cosa ne pensate di questo aspetto dei ragazzi, dispiaciuti per la dipartita di una compagna?