Sharon Fonseca torna a parlare di postparto e di recupero: “la mia routine quotidiana”

Sharon Fonseca, a tre mesi dalla nascita della figlia Blu Jerusalema, torna ad allenarsi e a stabilire una routine post partum.

Ormai sono trascorsi tre mesi dall’attesissimo arrivo di Blu Jerusalema, la figlia dell’imprenditore Gianluca Vacchi e della modella di origine venezuelana Sharon Fonseca.

La neo mamma Sharon, che ha da poco compiuto 27 anni, ultimamente, ha aggiornato tutti i suoi 5,2 milioni di followers, circa il suo post parto.

Sharon Fonseca: la sua nuova routine

In precedenza, a gennaio, aveva pubblicato delle storie sul suo profilo Instagram in cui aveva parlato di come era cambiato il suo corpo dopo il parto e delle sue emozioni.

“Non tutti i corpi si riprendono allo stesso modo. Diamo a noi stessi tempo e amore, specialmente durante il postpartum“ aveva detto, all’epoca.

Ora, a distanza di un po’ di tempo, la modella ha ripreso l’argomento condividendo uno scatto che la vede ritratta con una coda di cavallo alta, in tuta scura, con delle scarpe da ginnastica rosa e inginocchiata su un tappetino giallo.

Sharon quindi è tornata ad allenarsi.

Ecco che cosa ha scritto la compagna di Vacchi: “rimettersi in carreggiata. Per essere onesta è stata più dura di quanto pensassi. Ho avuto grandi attese, ma ho compreso che lentamente, ma sicuramente è il segreto”.

La mamma della piccola Blu Jerusalema ha proseguito elencando come si sta organizzando stabilendo una routine anche dal punto di vista alimentare con succo verde, acqua calda con limone o frutta.

Sharon ha deciso di prendersi un po’ di tempo per se stessa, ogni giorno. Tempo da dedicare, nel suo caso, agli esercizi.

La modella dice di essere più consapevole di ciò che mangia, ma la cosa su cui si concentra di più è la salute mentale.

“Sto cominciando a tornare ai miei libri preferiti, anche se vuol dire leggere solo 4 pagine prima di andare a dormire”.

La mamma di Blu Jerusalema quindi si dà alla meditazione, al tenere un diario.

“Non faccio tutto ogni giorno, ma cerco di farlo almeno 5 minuti al giorno. Mi tiene con i piedi per terra, concentrata e serena”.

Il post ha ottenuto 199 mila Like e 776 commenti. In tanti le hanno mostrato il proprio sostegno. Qualcuno le ha scritto: “stai facendo un ottimo lavoro mostrando che sei un essere umano , non una principessa su Instagram, sono una mamma di 4, grazie per essere onesta , ti auguro il meglio per te e la tua bellissima figlia”.

A questo messaggio Sharon ha risposto “questo significa molto per me, cerco di normalizzare cosa ci si aspetta che si condivida”.

Sharon quindi dimostra di essere una mamma come tante, che tenta di ritagliarsi degli spazi pur dedicandosi con impegno alla maternità e che, come tante, magari, desidera rimettersi in forma, ma senza esagerare e pretendere troppo da se stessa.

Unimamme, voi cosa ne pensate?