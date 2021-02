Simona Ventura ha fatto una toccante dedica su Instagram ad una persona per lei molto speciale. La foto ha scatenato i commenti dei followers della conduttrice.

La nota conduttrice di origini torinesi, Simona Ventura, ha voluto pubblicare sul suo profilo Instagram un tenero post per festeggiare il compleanno di una persona alla quale la donna è molto legata. Lo scatto, pubblicato in queste ore, ha ottenuto più di 7 mila like e i commenti affettuosi dei suoi followers.

Simona Ventura e la toccante dedica su Instagram

In una foto datata, la Ventura è piccolissima e felice accanto alla sua mamma nel lettone. Questa è l’immagine che Simona ha deciso di scegliere per fare gli auguri di buon compleanno alla sua amata madre, Anna Pagnoni.

A didascalia della foto si legge: “Buon compleanno alla donna più importante della mia vita che sa essere fuoco e acqua, concava e convessa, leggera e piccante. Presente anche quando non c’è. Sei indispensabile. Ti voglio tanto bene mamma”, queste le parole molto toccanti della conduttrice.

Sono stati tanti i followers che hanno apprezzato le parole di Simona che dimostrano tutta la sua gratitudine nei confronti di chi l’ha cresciuta con tanto amore. Non a caso, qualche tempo fa aveva dichiarato che la madre era la donna a cui deve tutto.

Tra i vari commenti si legge quello di un utente che dice: Le mamme sanno essere questi e anche di più. Auguri di ogni bene e felicità alla tua splendida mamma“. “La mamma è un bene prezioso che non si scorda Auguri”, ha commentato un’altra followers.

Il legame di Simona con la madre non è un mistero. La donna, infatti, ha sempre parlato del loro rapporto tant’è che, spesso, appaiono insieme mentre si cimentano nella preparazioni di squisite ricette.

Oggi la Pagnoni è nonna di tre splendidi nipoti Niccolò, Giacomo nati dal matrimonio con Stefano Bettarini e Caterina, adottata durante la relazione con l’ex compagno Gerò Carraro.

La storia d’amore con Giovanni Terzi

Attualmente Simona è legata al giornalista Giovanni Terzi al quale, solo qualche giorno fa, aveva dedicato delle belle parole all’uomo. “Che fortuna averti incontrato, da quando ci sei tu, tutto viene positivo e naturale”, ha scritto la conduttrice.

Ovviamente, la risposta del giornalista non è tardata ad arrivare. Terzi, infatti, ha voluto ribadire la sua fortuna ad aver incontrato una donna come lei. Parole colme d’amore quelle del nuovo compagno di Simona che ha fatto sapere che il sorriso della donna è la sua gioia e che il suo amore, la sua forza.

In altre parole, tra i due sembra essere nato un amore davvero forte tant’è che i due avrebbero deciso di convolare a nozze appena l’emergenza sanitaria sarà passata.

Insomma, quella della Ventura è una vita piena d’amore e di gioia che lei ama trascorrere in compagnia degli affetti più cari come la madre, i figli ed il compagno Giovanni terzi.

