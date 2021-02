Pulizie di casa: 12 trucchi dei professionisti del pulito

Per una mamma è indispensabile tenere puliti gli ambienti dove crescono i figli. Ecco perché conoscere alcuni trucchi degli esperti per le pulizie di casa può davvero essere utile.

In passato vi avevamo dato 15 utili consigli su come pulire a fondo oggetti di uso quotidiano in bagno, mentre ora condividiamo con voi idee per poter avere il massimo risultato con la minima spesa e il minimo impegno.

12 trucchi da professionisti per fare le pulizie di casa

Spesso si spendono molti soldi per comprare i prodotti necessari per pulire la casa, e magari non sono nemmeno efficaci.

Esistono però prodotti, di uso quotidiano, che possono essere davvero utili per pulire a fondo la casa. Ecco l’elenco dei prodotti consigliati dagli esperti:

1. Dentifricio

Il dentifricio è utilissimo per ridare lucentezza a diversi oggetti:

specchi,

gioielli,

gomma delle scarpe

e, come se non bastasse, toglie anche i cattivi odori dalle mani, come quello di aglio e cipolla dopo averli tagliati. Basta spremerne poco su della carta e passarla sull’oggetto, risciacquare e il gioco è fatto.

2. Bicarbonato di sodio

Il bicarbonato di sodio è utilissimo nel pulire il divano macchiato da un drink, caduto accidentalmente, o sporcato dalle zampe sporche del vostro animale domestico. Gli esperti del pulito ci dicono di coprire la macchia con del bicarbonato, lasciare riposare un po’, aspirare il bicarbonato e poi risciacquare con un panno umido. C’è chi la usa anche per i materassi bagnati di pipì del bambino.

3. Rasoio

Il rasoio può essere utilizzato per rimuovere macchie di vernice da qualsiasi superficie: abiti, pavimento, mobili e complementi d’arredo. L’unica accortezza è quella di non utilizzare troppa pressione per evitare tagli.

4. Patata

Hai utilizzato la grattugia e adesso non sai come ripulirla? No problem. Utilizza una patata per rimuovere pezzi di cibo rimasti incastrati tra i dentini.

5. Asciugacapelli

Se hai dimenticato di utilizzare un sottobicchiere e adesso sul tuo tavolo è comparso un bel cerchio bianco con l’asciugacapelli, direzionando il flusso di aria calda verso la macchia, il problema è risolto.

6. Plastilina

I tuoi figli hanno lasciato molliche o pezzi minuscoli in giro per casa? Un utilissimo metodo per disfarsi di tutto ciò è la plastilina. Basta rotolare sul tutto una palla di plastilina che raccoglierà fino all’ultima briciola.

7. Coca cola

La coca cola è un ottimo sgrassatore per cui se sul pavimento è caduto dell’olio o del grasso basta lavare lo stesso con della coca cola, e tutto tornerà splendente.

8. Collutorio

Per disinfettare la lavatrice si può utilizzare del collutorio, basta versarne un mezzo bicchiere all’interno dell’elettrodomestico e avviare un ciclo di lavaggio.

9. Limone

Il limone ha diversi utilizzi, tutti noi ne conosciamo le sue doti disinfettanti. Per pulire il soffione della doccia, ad esempio, si può riempire una bustina da congelatore con aceto bianco e tre o quattro gocce di olio essenziale di limone, immergere il soffione nella bustina e bloccarla con un elastico per capelli. Lasciare agire per l’intera notte e levarla il giorno successivo. Il calcare sarà andato via e il soffione sarà tornato luccicante.

10. Gesso

Se i tuoi vestiti sono sporchi di grasso passa sulle macchie del semplice gesso prima di metterli a lavare, lasciando agire per almeno una decina di minuti così da assorbire il grasso.

11. Vodka

Lo smalto per le unghie ti è caduto sul tappeto e non sai come rimediare? Presto detto. Prendi della vodka e strofina sulla macchia con un panno in microfibra. La macchia andrà via e il tappeto non subirà alcun trauma.

12. Pane

E già, proprio il pane può aiutarci in una delle situazioni più “pericolose” che accadono in ambito domestico. Se ti si rompe un vetro per evitare di tagliarti nel raccogliere i pezzetti da terra prendi un 18, resteranno tutte attaccate al pane.

Consigli, questi riportati sul DailyMail, che speriamo possano esservi utili.

E voi unimamme avete qualche utile suggerimento da condividere con noi? Non esitate a farlo.