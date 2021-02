Anche se quest’anno sarà diverso, il Carnevale resta sempre la festa più amata dai bambini: ecco alcune idee veloci per dei costumi da realizzare in casa, per la gioia dei più piccini!

Mancano poche ore al “Martedì Grasso” e al Carnevale, la festa più amata dai bambini. A causa delle norme di prevenzione del contagio, quest’anno non potranno esserci festeggiamenti in grande stile, tuttavia i bambini di certo non rinunceranno al divertimento.

Bastano pochi semplici oggetti, infatti, per realizzare velocemente in casa dei bellissimi costumi che regaleranno qualche instante di “normalità” ai più piccini. Nella sicurezza della propria casa e del proprio nucleo familiare, infatti, si potrà regalare qualche occasione di divertimento per i bambini, dopo tanti mesi difficili.

Ecco allora qualche semplice idea che permetterà di realizzare dei costumi davvero originali. L’unico requisito? Una buona manualità (e qualche oggetto facilmente reperibile)! Scopriamo insieme come realizzarli!

Carnevale 2021, come preparare un costume per bambini: la fatina

Tra le varie maschere di Carnevale, quella preferita dalle bambine è sicuramente la fatina. Realizzare questo costume è facilissimo e basterà munirvi di poche semplici cose reperibili anche in casa.

Un vestitino con le pailette

Dei collant colorati

Due grucce per abiti

Fil di ferro

Nastro adesivo

Stoffa colorata

Glitter

Un bastoncino colorato per la bacchetta magica

Il primo passo per realizzare questo costume riguarda le ali, la parte più importante di ogni fatina che si rispetti! Basterà prendere le due grucce (quelle metalliche fornite spesso dalle lavanderie) e allargarle; successivamente bisognerà unirle all’altezza dei ganci con del fil di ferro.

Poi si prenderanno i collant colorati, si divideranno le due gambe e ogni gamba andrà a “foderare” un’ala.

Per indossare le ali, tuttavia, alla bimba serviranno delle “bretelle“: si possono realizzare con delle strisce di stoffa di circa 40-60 cm.

Una volta realizzate le ali, si può passare al resto del costume. Il vestitino con le pailette può essere, infatti, impreziosito con glitter e lustrini. Il vestito da fatina è pronto e potrà essere abbinato a collant colorati e alle scarpine preferite della vostra bimba!

Carnevale 2021, come realizzare velocemente un costume per bambini: l’ape

Per i più piccini, invece, l’idea del costume da ape si presta alla perfezione. Anche questo costume è facile e veloce da realizzare e occorreranno solo pochi oggetti facilmente reperibili in casa. Per travestire i vostri piccoli da ape occorreranno infatti:

Una t-shirt nera

Un paio di leggins neri

Nastro adesivo giallo

Cerchietto per capelli giallo

Cannucce

Pon pon

Grucce per abiti in metallo

Fil di ferro

Collant neri o gialli

Anche per il costume da ape, il primo passo è quello di realizzare le ali: in questo caso la procedura sarà la stessa del vestito da fatina, tranne che per il colore dei collant che sarà rigorosamente nero o giallo.

Per quanto riguarda, invece, il costume vero e proprio basterà ricoprire sia la t-shirt nera che i leggins con delle striscie orizzontali di nastro adesivo giallo distanziate di 7cm l’una dall’altra. Le antennine, invece, saranno realizzate con un cerchietto giallo al quale verranno incollate le cannucce; alle estremità, poi, verranno incollati i pon pon.

Carnevale 2021, come realizzare Batman

Ogni bambino ha il proprio supereroe preferito e quello di molti è proprio lui: Batman, l’uomo pipistrello. L’idea è molto semplice e sfiziosa e renderà di sicuro felici i bambini. Per realizzare un costume da Batman “fai da te”, occorreranno:

Un vecchio ombrello nero

Una felpa nera con zip e cappuccio

Un paio di leggins neri

Forbici

Ago e filo

La prima cosa fa fare per realizzare un bellissimo costume da Batman per il vostro piccolo, sarà svitare la parte superiore dell’ombrello lasciando intatte le asticelle di metallo: saranno queste a dare struttura alle ali del costume.

Bisognerà poi tagliare la parte centrale dell’ombrello e raddrizzare le asticelle metalliche in modo da ottenere due ali. Successivamente, queste due ali verranno cucite alle maniche della felpa, avendo cura di unire le asticelle di metallo e di cucirle insieme.

Una volta realizzate le ali e cucite alla felpa, basterà solo far indossare tutti gli indumenti al vostro bimbo-pipistrello, il risultato sarà incredibile!

Carnevale 2021, come realizzare l’unicorno

Da molto tempo a questa parte il tema dell’unicorno sta spopolando ed è sempre di più il preferito dei bambini. Il costume da unicorno è molto facile da realizzare e necessita davvero di poco occorrente. Vi serviranno:

Un body

Una calzamaglia

Un tutù

Tulle colorato

Un cerchietto

Un cartoncino

Questo costume si presta facilmente a tutte quelle bambine che fanno danza e che, quindi, hanno a disposizione almeno un tutù in casa. Per la coda basterà cucire il tulle colorato alla base del tutù. Per realizzare l’iconico corno, invece occorrerà formare un cono con del cartoncino ed incollarlo sul cerchietto: del tulle colorato cucito sul cerchietto, inoltre, sarà una bellissima criniera.

Ed ecco pronto un bellissimo ( e velocissimo) costume da unicorno!

E voi Unimamme, realizzerete uno di questi costumi? Che ne pensate?