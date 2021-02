Fedez e Chiara Ferragni svelano il loro “segreto” per parlare alla figlia | FOTO

Una delle coppie più seguite in Italia e all’estero: i Ferragnez, condividono ogni aspetto della loro quotidianità, oltre che gli eventi inerenti al loro lavoro. Ieri, hanno svelato il “segreto” per parlare con la figlia in grembo.

La fantastica mamma vip e donna in carriera Chiara Ferragni, è da poco entrata all’ottavo mese di gravidanza, e siamo sempre più curiosi di scoprire il nome della bambina.

Nel frattempo, su instagram, Fedez non ha solo postato le foto di Leoncino, primo genito dei ferragnez, che pronto ad accogliere la sorellina, ha iniziato a dormire nel suo lettone da solo. Ma ha mostrato come parlare alla figlia in grembo.

Proprio ieri, ha postato una video tramite le storie di instagram in cui svela di aver comprato e in seguito, utilizzato, uno apparecchio chiamato: Pixie Tunes Premium.

Siete curiose di capire a cosa serve e come funzioni?

Pixie Tunes Premium: scopriamo cos’è

Questo fantastico apparecchio è un sistema di auto-parlanti per riprodurre i suoni e trasmetterli al bambino ancora in pancia.

Facilmente acquistabile su Amazon. Pixie Tunes ti permette di parlare direttamente con il tuo bambino utilizzando il tuo smartphone. L’apparecchio infatti, include uno splitter audio stereo di precisione che consente ai genitori di ascoltare quello che viene riprodotto all’interno del grembo materno, quindi il suono che percepisce il bambino.

Il livello di tecnologia degli auto-parlanti utilizza un livello sonoro sicuro e non invasivo per il bambino. Il sistema degli auto- parlanti è dotato di volume e limitatore di ampiezza, in modo che i suoni vengano riprodotti in sicurezza. Ad esempio, il livello massimo del suono è uguale al tono di voce, che definiremmo alto, dei genitori quando parlano con il bimbo in grembo.

Sappiamo che Fedez, in qualità di cantante, si sia da sempre adoperato affinché musica e gravidanza fossero collegate. Durante l’attesa di Leo, era solito cantare e comunicare il con bimbo ancora in grembo.

Indipendentemente dall’influenza della coppia vip, va attenzionata l’importanza di questo tipo di attività.

Numerosi studi riportano che la musicaterapia in gravidanza ha dei benefici. Sebbene ancora non del tutto approfonditi, va menzionato che le vibrazioni percepite dal feto, hanno un effetto rilassante, non solo per lui, ma anche per la mamma in dolce attesa.

Fedez è un appassionato di musica e un noto cantante, per cui ha avuto modo di sperimentare questa terapia con Leone, e adesso sta facendo lo stesso con la nascitura.

Siamo molto curiosi di scoprire come si evolverà, se menzioneranno sui loro profili instagram qualche recensione del prodotto, o qualche ulteriore suggerimento in merito alla musicaterapia.

In attesa, ci domandavamo: voi unimamme, che ne pensate? Avete mai acquistato questo prodotto?