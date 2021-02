Chiara Ferragni lancia una nuova iniziativa benefica in attesa della Pasqua.

Mentre la seconda, seguitissima gravidanza di Chiara Ferragni volge al termine, senza che si sappia ancora nulla di sicuro sul nome scelto per la sua bambina, l’imprenditrice digitale si è lanciata in una nuova avventura nel campo del food & beverage.

Non è solo il conto alla rovescia per l’arrivo della sua bambina ad essere partito, ma anche quello per la prossima Pasqua e proprio a questa ricorrenza si indirizza la nuova iniziativa della nota influencer nostrana.

Chiara Ferragni: nuova iniziativa per una ricorrenza molto speciale

Ecco infatti che Chiara Ferragni ha presentato il suo uovo firmato, appunto, con il suo nome e il suo simbolo, sinonimo ormai di un brand fortissimo.

Il prezzo di quest’uovo è di circa 13 Euro per un prodotto che pesa 280 gr.

Il costo, però, è destinato ad aumentare se si aggiungono i vari gadget. Facciamo però un po’ di chiarezza, perché esiste anche un uovo più piccolo da 150 gr. il cui prezzo va dagli abbordabili 4,99 Euro ai 9.99 Euro.

Chi invece volesse qualcosa di più elaborato come l’uovo di cioccolato al latte e il contenitore a forma di uovo richiudibile, rosa o celeste, delle dimensioni di 38 deve essere disposto a spendere 24,90 Euro.

Poi c’è anche la variante completa, come accennato, di vari gadgets che è composta, come si vede anche su Amazon, dove si può trovare l’uovo, di: una spugna da bagno, un set di adesivi, un cuore rosso luminoso, altri accessori luminosi (come un cerchietto, mollettine, elastici) e, infine, di un guscio colorato per riporre gli oggetti. Questo a un costo che va oltre i 35 Euro.

Questa iniziativa si distingue da altre di natura più commerciali, come quella della sua acqua Evian venduta a 72 Euro, perché i soldi ricavati finiranno in beneficenza.

Chiara Ferragni infatti ha stabilito di sostenere l’associazione: I bambini delle Fate che promuove progetti e percorsi di inclusione a favore di famiglie con autismo e altre disabilità.

Unimamme, voi cosa ne pensate di questa nuova idea di Chiara Ferragni? Correrete ad acquistarne uno?