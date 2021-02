Il principino George ha rischiato di venire ucciso: bersaglio di un attentato

Poteva essere una vera e propria tragedia, il principino George è stato il bersaglio di un attento contro la Famiglia Reale.

La famiglia Reale inglese è sempre al centro dell’attenzione da parte dei media, soprattutto dalla stampa britannica che segue passa passo i loro movimenti. I tabloid inglesi sono sempre pronti a dare informazioni, avevano annunciato prima di tutti la gravidanza di Meghan Markle ed il ricovero in ospedale del principe Filippo.

Senza mai dimenticare anche William e famiglia che sono molto amati non solo dai sudditi inglesi. Kate, William, George, Chalotte e Louis conquistano sempre il pubblico durante le loro uscite pubbliche come quando tutti insieme si sono recati a teatro, bellissimi.

Purtroppo è di poco fa la notizia che uno dei figli di dei Duca del Sussex è stato al centro di un complotto per attentare alla sua vita. Ecco cosa è successo.

“Veleno per il principino George”: l’attentato alla famiglia reale

Come riportato da Sky News inglese dopo l’arresto di un terrorista si è venuto a sapere che il principino George, terzo in linea di successione al trono dopo il nonno ed i padre, sarebbe stato il bersaglio di un attentato per colpire Londra.

Tutto è stato scoperto dopo che si sono ascoltate le registrazioni audio diffuse nel corso del processo al 27enne Sahayb Abu per aver acquistato una spada di 46 centimetri e un passamontagna, e di aver pianificato un attentato terroristico durante i mesi di pandemia Covid-19.

Quando è stato ascoltato un agente di polizia sotto copertura si è appreso che delle parsone avevano organizzato con l’imputato di avvelenare il principino George: “Lui voleva prendere di mira la famiglia reale. Sai qual era il suo piano? Vai al più vicino Sainsbury’s, metti del veleno nei gelati e la famiglia reale (intesa quella di William e Kate ndr) andrà a comprare i gelati lì e molto probabilmente il figlio li mangerà”. Abu è stato arrestato il 9 luglio 2020.

Dalla Famiglia Reale nessuna conferma, ma nemmeno nessuna smentita, per fortuna l’attentatore è stato arrestato.

Voi unimamme eravate a conosce di questa notizia? Cosa ne pensate?