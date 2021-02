La presentatrice di origini svizzere è molto attiva sui social e spesso pubblica attimi di vita quotidiana insieme alla sua famiglia allargata alla quale è molto legata. In queste ore, ha voluto condividere con i suoi followers delle parole davvero molto dolci rivolte ad una delle figlie, ecco di chi si tratta.

Nell’ultimo post pubblicato sul suo profilo Instagram, Michelle Hunziker si è lasciata andare alla nostalgia pubblicando degli scatti datati in cui è in compagnia di una persona per lei molto speciale. Molto spesso la showgirl, infatti, le ha rivolte delle belle parole che volentieri condivide con gli utenti.

Gli scatti pubblicati dalla bella 44 enne Svizzera hanno ottenuto più di 200mila like e una pioggia di commenti.

La toccante dedica social di Michelle Hunziker alla figlia

Michelle Hunziker ha voluto riaprire l’album dei ricordi pubblicando degli scatti in cui giovanissima tiene in braccia la sua amata Aurora, nata dal matrimonio con il noto cantante romano Eros Ramazzotti.

Ecco cosa ha scritto a didascalia del post: “Una bimba con in braccio la sua bimba. Eppure, mi sentivo così mamma, così matura e adulta…Così pronta…Ti abbiamo desiderato e sei il nostro angelo. Ricordalo sempre“.

Aurora ha commentato gli scatti pubblicati da mamma Michelle così: “nella prima foto stavo pensando che domani è lunedì“, a parte gli scherzi la 24enne ha poi ricambiato la madre con un: “comunque I love you“.

Michelle ed Eros sono legati dall’amore per la loro figlia Aurora, nata nel 2002 a quattro anni di distanza dal loro matrimonio.

La separazione arrivò a causa di una crisi di cui Michelle ha parlato qualche tempo fa, confessando il suo allontanamento dal cantante a causa di una setta: “sono entrata in questa setta senza neppure accorgermene”, aveva spiegato la donna. La setta, infatti, secondo quanto raccontato da Michelle, la portò ad allontanarsi dai suoi affetti più cari fino a filtrarle le chiamate per impedirle di parlare anche con la madre. La setta, infatti, le impedì di vederla per ben 4 anni e la convinse che il marito, Eros, “era negativo per me“.

Il giorno in cui il cantante mise Michelle davanti ad un bivio o lui o la setta, la Hunziker ha raccontato di aver scelto loro nonostante fosse molto innamorata del compagno.

Michelle Hunziker e il ricordo di un lutto: “aveva detto che mi avrebbe protetto sempre”

In questi giorni, la bella conduttrice già si era lasciata andare alla malinconia, pubblicando delle storie piene di dolcezza verso il suo manager Franchino Tuzio.

In diverse storie, infatti, la showgirl si è mostrata commossa mentre ascolta la canzone di Franco Battiato “La Cura“, alla radio. “Aveva detto che mi avrebbe protetto per sempre“, ha detto la Hunziker riferendosi al suo manager morto nel 2017. Per anni, infatti, l’uomo è stato per lei un punto di riferimento da quando è arrivata in Italia, completamente da sola.

Dopo essere uscita dalla doccia, ha spiegato la showgirl, ha acceso la la radio ed è iniziata la canzone proprio come se fosse un segno della sua vicinanza. Ai followers, infatti, ha spiegato che la canzone le era stata dedicata dal suo manager Franchino, quando aveva solo vent’anni.

“Mi aveva detto che mi avrebbe protetto sempre. Quando sono in un momento particolare, lui, che adesso non c’è più, si manifesta così“, ha detto la donna.

Franchino Tuzio è stato un manager molto noto nell’ambito dello showbiz dal momento che ha curato gli interessi di diversi volti noti tra cui Ilary Blasi, Silvia Toffanin, Simona Ventura e, ancora, Alessandro Cattelan e Filippa Lagerback. L’uomo ha aiutato anche Fiorello e Nadia Toffa a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo.

