La nota conduttrice televisiva ha compiuto gli anni e per l’occasione ha pubblicato un video divertente su Instagram. Immancabili gli auguri della figlia Aurora.

Michelle Hunziker compie 44 anni. Nonostante l’avanzare dell’età, la bella conduttrice svizzera appare sempre in splendida forma, non a caso, in moltissimi post Instagram dedica ampio spazio ai suoi trucchi di bellezza. Ecco il video pubblicato dalla conduttrice e gli auguri speciali della figlia Aurora.

Michelle Hunziker compie 44 anni e pubblica un video divertente su Instagram

In occasione del suo compleanno, Michelle ha voluto ironizzare pubblicando un video davvero spassoso con la figlia Aurora. In questo video la Hunziker pronuncia i suoi 44 anni in diverse lingue tra cui francese, greco e tedesco per finire in vietnamita. “ Domani fatemi gli auguri SOLO in “Vietnamita”….altrimenti non li considererò validi!!😂 Guardate perché!!! Riposto tutti coloro che riescono a dirlo così!!! #birthday #lol @therealauroragram”, ha scherzato la conduttrice.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michelle Hunziker (@therealhunzigram)



I commenti dei suoi followers, ovviamente, non si sono fatti attendere. “Ne dimostri 30 sei troppo bella, buona serata “ , ha commentato una sua fan. “Sei ancora giovane e bella Michele sei unica, auguriiii”, ha commentato un altro follower.

La tenera dedica della figlia Aurora

Anche la dedica di Aurora Ramazzotti è stata davvero tenera. In una storia, infatti, la 24 enne nata dal matrimonio tra Eros Ramazzotti e la bella svizzera, ha voluto fare gli auguri alla mamma così: “ Auguri super mamma. Ti amo”, con in sottofondo “Love” di Nat king cole. Nella storia si legge anche la frase: “Stesso stato d’animo tempi diversi”, con sullo sfondo una giovane Michelle che abbraccia la sua piccola Aurora.

Il 24 gennaio Michelle Hunziker ha trascorso il suo compleanno in compagnia della sua bella famiglia. La conduttrice svizzera, infatti, è sempre al fianco del marito Tomaso Trussardi e delle sue tre figlie Aurora, Sole e, l’ultima arrivata, Celeste. Quella della Hunziker è una vita davvero piena di gioia e soddisfazioni. E pensare che è approdata in Italia quando aveva solo 16 anni, da allora non si è mai fermata divenendo una delle personalità più amate nel mondo dello showbiz.

Unimamme non trovate anche voi che Michelle sia una splendida 44enne?