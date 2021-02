Le mascherine “mutanda”: invece di buttarle ecco cosa potete farci

Questa è la storia dei centinaia di scatoloni contenenti le mascherine “mutanda”, fornite a scuola e non utilizzate dai bambini perché troppo scomode. Così da un appello contro lo spreco perché la fine scontata è quella di buttarle, è scattata una bellissima iniziativa.

Taglie inappropriate, tessuti irritanti e scarsa vestibilità sono il motivo per cui tanti studenti hanno deciso di non indossare i dispositivi di protezione distribuiti dalla scuola. Costringendo così le famiglie a mettere mano al portafogli.

Ma qualcuno, si è interessato alla questione della migliaia di mascherine inutilizzate, generando una “reazione a catena” di solidarietà.

Alex Corlazzoli, scrittore e maestro, su Facebook ha raccontato dello spreco delle tante mascherine distribuite nelle scuole per l’emergenza Covid e rimaste inutilizzate perché scomode. Infatti, i bambini le hanno rinominate “mascherine mutanda”.

La denuncia dello spreco sui social ha generato un’azione benefica. Infatti, chi vuole, anziché buttarle, può donarle.

Il gruppo di raccolta e l’azione benefica

Le mascherine mutanda non cestinate verranno donate ai bisognosi grazie alla Comunità di Sant’Egido.

L’appello ha fatto il giro sui social e in rete, poi grazie ai volontari, si è trasformato in un’azione di solidarietà.

La referente di Castelli Romani Food and Wine – associazione culturale che si occupa di enogastronomia e protagonista durante il lockdown di aver organizzato delle spese solidali per le famiglie fragili e per i medici in ospedale, ha deciso di organizzare la raccolta dei dispositivi imballati per donarli a Sant’Egidio che li distribuirà ai bisognosi.

La raccolta ha preso vita con il gruppo Facebook: “Renditi utile – raccogliamo le mascherine mutanda“. Sono centinaia gli scatoloni già confezionati provenienti da tutta Italia: se Corlazzi, da Cremona, coordina la raccolta nel Nord

Tiraboschi organizza quelle del Centro- Sud.