Elon Musk, la mamma rivela i segreti per crescere figli di successo | FOTO

Elon Musk, l’uomo più ricco del mondo, è sicuramente un uomo di successo. Ma quanto ha influito l’educazione ricevuta da sua mamma? Lo racconta lei stessa.

Il rapporto genitori figli è sicuramente un aspetto determinate per lo sviluppo e per la crescita dell’individuo. La famiglia è da sempre intesa come una piccola gerarchia sociale, che ti permette di relazionarti in un ambiente familiare, prima di farlo con la società.

La madre di uno degli uomini più influenti e ricchi al mondo, si è espressa riguardo al modo con cui ha cresciuto i figli. Lei è Maye Musk.

Elon Musk è uno dei personaggi più influenti, in grado di rivoluzionare il sistema dei trasporti. Sappiamo che l’invenzione di Tesla e Space X sono ad oggi al centro di grandi dibattiti, poiché quest’uomo visionario sta cambiando il nostro modo di percepire l’ordinario.

La madre di Elon Musk, dopo Elon, ha poi concepito il secondo genito, Kimbal che ha aperto dei ristoranti e infine, Tosca, che dirige film tramite la sua azienda.

Scopriamo insieme come sono cresciuto.

Come crescere un bambino di successo: la storia di Elon Musk

Maye Musk, dice di essere diventata madre di tre figli all’età di 31 anni, e di aver insegnato loro il duro lavoro e il coltivare i propri interessi.

Essere una mamma a tempo pieno e avere un lavoro altrettanto impegnativo, può essere difficoltoso. Ma la mamma di Elon Musk racconta che ha fatto di tutto per garantire ai figli un tetto sopra la testa e dei vestiti per coprirli.

Maye ha iniziato a lavorare per il padre, con la sorella, alla tenera età di 8 anni, e poi è stato un continuo lavorare sodo e non fermarsi più.

I suoi genitori l’hanno sempre trattata come un adulta, e questo atteggiamento ha influenzato l’educazione impartita ai figli.

“Non li ho trattati come bambini” afferma la donna.

Infatti, quando Elon e le sorelle erano piccole, hanno tutti aiutato la mamma per la sua attività.

L’educazione impartita al bambino poi diventato prodigio, si è basata, racconta la mamma, su essere indipendenti

essere onesti

essere gentili

lavorare duro. La mamma di Musk, dice di non averli rimproverati o imposto cosa studiare, ma li ha responsabilizzati. Maye, dice che ciò che ha compreso è di lasciare che i figli scelgano cosa fare e che strade seguire, ma durante la loro crescita, insegnargli che bisogna faticare per ottenere ciò che si vuole, e poi lottare per mantenerlo, è il primo passo. I figli hanno scelto il college anche se vivevano in condizioni misere, poiché scarseggiavano le finanze, ma si sono adattati e hanno poi proseguito con il loro sogni ed obiettivi. Maya Musk, oggi nutrizionista e top model, sostiene su Cnbc che il compito di un genitore è supportare i propri figli e insegnargli le buone maniere. Il resto verrà da sé.

E voi unimamme? Cosa ne pensate?