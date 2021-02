Bebè in arrivo in casa Blasi. Sul suo profilo Instagram la Blasi ha postato le foto col pancione di otto mesi. La gravidanza procede a gonfie vele e tutta la famiglia non vede l’ora di abbracciare la piccolina.

Melory Blasi, la sorella minore della più famosa Ilary, è in dolce attesa come si vede dai vari scatti che ha pubblicato durante la sua gravidanza.

In queste ore, Melory è tornata a mostrarsi col pancione pubblicando uno scatto che ottenuto quasi 2mila like e diversi commenti. Per la donna si tratta del primo figlio dal marito Tiziano Panicci,

Lo scatto su Instagram

La 30enne ha condiviso su Instagram alcuni scatti in cui mostra il pancione: “E poi in un batter d’occhio ti ritrovi all’ottavo mese“, ha scritto Melory a corredo delle fotografie. I commenti non si sono fatti attendere: “Che bella che sei“, ha scritto un utente, “…All’ottavo mese ed essere uno splendore“, ha scritto un altro.

Solo a gennaio scorso aveva condivido dei dolcissimi scatti in cui mostrava la sua pancia di 27 settimane: “Ciao. Ti stiamo aspettando“, aveva scritto a didascalia della foto delle scarpine rosa che farà indossare alla piccola una volta venuta al mondo. Melory Blasi, tra l’altro, a novembre, aveva reso noto il sesso della sua primogenita con un video su Instagram.

La donna in un altro post su Instagram aveva fatto sapere di essere stata contagiata dal covid insieme a tutta la famiglia: “Questo 2020 è iniziato male ed è finito altrettanto male con la nostra positività al virus, ma nel mezzo ci ha regalato la scoperta della cosa più importante che ora porto dentro di me”. La donna aveva proseguito il post così: “Brindo a me, a te, a noi e al nostro futuro. Questa sera ci siamo voluti fare belli solo per te“.

Attualmente, comunque, tutto prosegue a gonfie vele. La Blasi, infatti, appare molto serena insieme al compagno Tiziano Panicci. I due hanno deciso di sposarsi dopo otto anni d’amore. Proprio nel giorno del loro matrimonio anche Francesco Totti aveva voluto augurare alla coppia tanta felicità sui suoi profili social: “Melory e Tiziano, vi auguriamo una meravigliosa vita insieme!“, aveva scritto l’ex campione della Roma.

Unimamme eravate già a conoscenza della gravidanza della sorella minore di Ilary Blasi?