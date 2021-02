Giocattoli per bambini: allarme sostanze tossiche

I giocattoli destinati ai bambini potrebbero essere pieni di sostanze tossiche per la loro salute. Un recente studio lo dimostra.

Unimamme i giocattoli che compriamo per i nostri bambini non sono sempre sicuri per la loro salute. Un recente studio ha dimostrato che ben il 30% delle sostanze chimiche presenti nei materiali per costruire i giochi potrebbero essere dannose per la salute dei più piccoli.

Pensiamo a tutti quei giocattoli per i neonati o bambini molto piccoli che tendono a mettere tutto in bocca. Come facciamo noi genitori a sapere quale giocattolo comprare e quale lasciare sullo scaffale? Purtroppo è è difficile per i genitori capire come evitare i giocattoli di plastica contenenti sostanze chimiche che possono causare possibili rischi per la salute dei loro figli.

Vediamo nel dettaglio lo studio pubblicato su una rivista scientifica Environment International e condotto dai ricercatori della Technical University of Denmark, dell’Università del Michigan e del Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente.

Giocattoli per bambini: l’allarme degli esperti

I ricercatori hanno analizzato più di 400 sostanze chimiche utilizzate nella realizzazione dei giocattoli per bambini. Come dicevamo prima, è impossibile per il consumatore sapere con precisione le sostanze chimiche con le quali è fatto il materiale del gioco in quanto i regolamenti e l’etichettatura sono diversi a seconda delle regioni e dei paesi e non esiste un accordo internazionale su quali sostanze non debbano essere usate.

Ad oggi, le sostanze chimiche pericolose e che sono state messe al bando sono gli ftalati, ma non coprono la gamma più ampia di sostanze chimiche presenti nei giocattoli di plastica.

Uno dei ricercatori ha affermato: “Sappiamo da tempo che alcuni prodotti chimici possono essere potenzialmente pericolosi per la salute umana, ma è difficile capire quali giocattoli possano contenere sostanze sicure e quali invece potrebbero essere dannosi“.

L’analisi degli studiosi si è focalizzata andando a tenere conto delle:

funzioni chimiche e le quantità delle materie plastiche presenti nei giocattoli per bambini,

l’esposizione ed i potenziali rischi per la salute in base alla tipologia di materiale.

I risultati ottenuti non sono incoraggianti: “Abbiamo considerato un totale di 419 sostanze chimiche presenti nei materiali plastici duri, morbidi e schiumosi utilizzati nei giocattoli per bambini e identificato 126 sostanze che possono potenzialmente danneggiare la salute dei bambini, provocando effetti cancerogeni e non cancerogeni“.

Sostanze nocive che potrebbero essere tranquillamente sostituite con altre non tossiche: “Queste sostanze dovrebbero essere sostituite con alternative più sicure e sostenibili, i produttori di giocattoli di solito non forniscono alcuna informazione sul contenuto chimico degli articoli“.

Proprio per questi motivi è importante una regolamentazione e degli strumenti per confrontare i contenuti chimici nei materiali dei giocattoli in base all’esposizione e al rischio corso dai più piccoli. Lo scienziato conclude: “Come genitore risulta sempre difficile districarsi tra le varie opzioni disponibili al divertimento dei figli, ma, in attesa di una guida internazionale, sarà opportuno ridurre il consumo di materie plastiche a contatto con i nostri bambini, evitando l’uso di giocattoli di plastica morbida e soprattutto consentire la ventilazione e l’areazione delle camere dei bimbi“.

Voi unimamme sapevate di questa ricerca?