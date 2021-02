Robbie Williams canta in italiano per il figlio Beau, il video è tenerissimo

La moglie di Robbie Williams, Ayda Field, ha condiviso da poco sul suo profilo instagram, un tenero video. Robbie canta per il figlioletto Beau in un italiano poco comprensibile, diventando virale. L’ex cantante dei Take That è un super papa, specialmente con il quarto figlio.

Un papà dolcissimo e canterino, soprattutto divertente se canta in italiano. Il video pubblicato dalla moglie Ayda, fa il giro del mondo in pochissimo tempo, inquadrando il cantante mentre intona un’aria musicale cercando di intrattenere il figlioletto di un anno. Certo la propensione non proprio perfetta per la lingua italiana fa un po’ ridere, ma chiaramente la voce lirica è bella.

La moglie nel post, scrive che se Robbie potesse, allatterebbe Beau, il loro quarto figlio. Nel frattempo il video ha raccolto oltre 150 mila visualizzazioni e commenti.

Robbie Williams e la famiglia

Proprio in questi giorni il piccolo Beau festeggia il primo anno di vita. Nel febbraio 2020, giusto il giorno di San Valentino il cantate aveva annunciato l’arrivo del 4′ figlio. Il figlioletto si chiama Beau, perchè Robbie – da artista britannico- si è ispirato all’aggettivo “beautiful” bello, da cui deriva Beau Benedict Enthoven Williams. Nato da un utero in affitto e dalla stessa madre surrogata che aveva dato alla luce la figlia Colette.

La coppia Robbie Williams Ayda Field sono legati dal 2006. Tre anni dopo, il cantante in diretta radio fece la proposta di matrimonio durante un’intervista per la stazione australiana 2Day FM. In seguito spiegò che si trattava di uno scherzo, anche se alla fine i due si sono sposati per davvero e non si sono più lasciati. Le nozze si sono celebrate a Los Angeles, nella loro residenza a Mulholland Estate, Beverly Hills, il 7 agosto 2010.

In seguito il 18 settembre 2021 hanno annunciato la nascita della prima figlia Theodora Rose, seguita dal secondo genito Charlton Valentine il 27 ottobre 2014. Il 7 Settembre 2018 ha annunciato di essere diventati di nuovo genitori, della terza figlia Colette (Coco) Jospehine, e poi, la notizia dell’arrivo di Beau.

La famiglia, da poco tempo si è trasferita in Svizzera, in una casa lussuosa, una mega villa, acquistata per 24 milioni di euro.

Robbie e il film biografico in arrivo

Insieme al regista Micheal Gracey – autore di The Greatest Showman- Robbie Williams sta lavorando sodo per questo nuovo atteso biopic musical dedicato interamente a lui, in qualità di cantante e compositore. Il regista afferma che sarà qualcosa di mai visto prima, un lungometraggio che non corrisponderà a “Bohemian Rhapsody” o “Rocketman”.

Le riprese cominceranno nel corso di questa estate e le canzoni saranno ricantate e riarrangiate dall’artista britannico. Tutti i brani saranno ripensati per essere in sintonia e legarsi con il momento narrativo a cui assisteremo sul grande schermo. Non sappiamo bene cosa ci aspetterà, ma siamo curiosi di scoprirlo. Attendiamo pertanto la data di uscita ufficiale nelle sale.

