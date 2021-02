7 figli al costo di 130 Mila euro: la storia di una famiglia cinese | FOTO

Una mamma cinese ha pagato una cifra molto importante per poter avere 7 figli in modo regolare.

Unimamme, nel nostro paese gli indici di natalità sono ai minimi storici, in pratica gli italiani non fanno più figli.

In Cina, invece, le coppie hanno un limite ufficiale di 2 figli, esiste però un modo per “aggirarlo” e questa è la storia di cui vi parliamo oggi.

Fino al 2016, in Cina, vigeva la politica del figlio unico, convertita poi in quella di un massimo di due figli per coppia.

Cina: il caso di una famiglia speciale

A fronte di tutto questo anche in questo Paese molte donne stanno decidedo di non avere figli. Il caso dell’imprenditrice trentaquattrenne Zhang Rongrong, è diverso.

Lei e il marito 39enne hanno invece deciso di avere “un numero perfetto” di figli, nonostante i divieti.

Insieme hanno avuto 7 figli, ma per superare la legge che impedisce ai cittadini cinesi di avere più di due bambini, hanno dovuto pagare un conto parecchio salato: un milione di yuan (130 mila Euro) in tasse di sostegno sociale.

Senza questo pagamento la maggior parte dei loro figli, 5 maschi e due femmine, dai 14 a 1 anno, non avrebbe ricevuto i documenti di identità.

I piccoli non sarebbero potuti andare nemmeno a scuola o avere assistenza sanitaria.

Zhang è un’imprenditrice nel settore degli indumenti e possiede anche una compagnia di gioielli e di cosmetici per la cura della pelle a Guandong, una provincia a Sud della Cina.

Questa mamma è nata in una zona dove, tradizionalmente, le famiglie sono grandi, ma anche così, 7 figli sono una rarità.

“Ci sono famiglie con tre o quattro figli perché le persone di Teochew preferiscono i maschi alle femmine, se i primi due sono femmine provano il terzo o il quarto, ma raramente tanti quanti i miei“ ha dichiarato Zhang su South China Morning Post.

A differenza di altri cinesi Zhang non aveva preferenze di genere, i suoi primi due figli sono stati un maschio e una femmina, lei semplicemente non desiderava rimanere più sola.

“Quando mio marito è via in viaggio e i più grandi saranno altrove per studiare, avrò altri bambini insieme a me”.

“Qualcuno mi chiede se non è troppo faticoso, io penso che sia come la danza: ti piace anche se sudi” ha aggiunto.

Prima di mettere al mondo così tanti bambini Zhang si è accertata di poterli mantenere. “Ho fatto i conti prima e sapevo che economicamente ce lo potevamo permettere; i bambini sono sani e felici”.

Ogni mattina manda i più grandi a scuola e lascia il più piccolo a casa con una tata.

La donna però non ha intenzione di diventare nuovamente madre, suo marito ha fatto una vasectomia.

Unimamme, voi cosa ne pensate di questa vicenda?