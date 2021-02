Frittelle dolci in 5 minuti: senza lievitazione e senza burro

Ecco la ricetta perfetta per preparare delle frittelle dolci e veloci in soli 5 minuti. Da farcire a proprio piacere per far contenti i bambini.

Le frittelle dolci di questa ricetta si preparano in pochissimo tempo, il dolcetto per una merenda golosa ed anche super veloce dei vostri bambini, ma non solo, anche i grandi gradiranno.

Se avete poco tempo e volete stupire i piccoli di casa con qualcosa si unico ecco la ricetta che fa per voi. Queste frittelle o zeppoline dolci sono aromatizzate all’arancia, ma potete toglierla e sostituirla con il vostro aroma preferito.

Inoltre potete renderle ancora più buone aggiungendo delle gocce di cioccolato fondente, dell’uvetta o dei piccoli pezzettini di mela. Ancora per i golosi farcire con la crema spalmabile alle nocciole o una crema pasticcera. Sono super.

Vediamo insieme gli ingredienti ed i passaggi per preparare questa ricetta che è un modo anche per passare il pomeriggio con i bambini facendoli divertire.

Frittelle dolci in 5 minuti, preparazione

Tempo di preparazione: 5′

Tempo di cottura: 10′

INGREDIENTI dose per 4-6 persone

250 g di Farina 00

2 Uova

100 g di Zucchero

70 g di Latte

30 g di Succo d’arancia

1 Scorza d’arancia

1 bustina di Lievito in polvere per dolci

q.b. Olio di semi (per friggere)

Zucchero semolato

Per preparare questa ricetta si inizia mettendo il una ciotola la buccia grattugiata di un’arancia, attenzione a prendere solo la parte bianca, le uova e lo zucchero e con una frusta a mano si mescola fino a quando lo zucchero non si sarà completamente sciolto.

Una volta fatto questo si aggiunge a filo il latte e sempre mescolando lo si alterna alla farina setacciata. Alla fine si aggiunge anche il lievito in polvere per i dolci e poi il succo di arancia. Una volta che si ottiene un impasto omogeneo ne si prende un poco con un cucchiaio e lo si versa nell’olio di semi caldo.

Friggere pochi dolcetti alla volta e quando sono dorati si passano, ancora caldi, nello zucchero semolato. Consiglio: mettere lo zucchero in una ciotolina, ma non troppo un poco alla volta.

Servire subito e meglio non conservarle ne per qualche ora e ne per il giorno successivo. Siccome ci vuole poco tempo per realizzarle, meglio farle al momento, sono buone come quelle comprate in pasticceria.

Voi unimamme avete mai provato questa ricetta super veloce? Vi piace cucinare con i vostri bambini?