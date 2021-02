Dopo aver raccontato la storia del contagio di suo figlio, Massimo Ghini ha dovuto affrontare una valanga di insulti.

L’attore Massimo Ghini aveva raccontato quanto accaduto al figlio venticinquenne che, per un’imprudenza, ha preso il Covid.

Lo scopo era quello di lanciare un allarme, invitare i genitori a fare più attenzione ai loro figli, a non ripetere il suo stesso “errore” ed evitare così che altre persone si ammalino.

La reazione di molte persone, però, non è stata benevola nei suoi confronti e in quelli del figlio.

Massimo Ghini: cosa è successo dopo aver parlato del figlio

Ricapitoliamo brevemente la vicenda.

Massimo Ghini ha voluto condividere quanto accaduto a suo figlio maggiore, Lorenzo, un ragazzo di 25 anni.

Nei giorni scorsi Lorenzo è stato ricoverato in ospedale per una polmonite bilaterale. Il ragazzo infatti aveva contratto il Covid, ma ora sta bene e sta trascorrendo la convalescenza in un Covid hotel.

Il ragazzo ha contratto il virus dopo aver incontrato gli amici in un appartamento preso in affitto. Con loro aveva trascorso del tempo partecipando a una cena, giocando alla playstation, ritrovando un po’ di socialità che, in questi mesi, abbiamo dovuto limitare per evitare il dilagare del contagio.

“Avevano fatto tutti il tampone ed era negativo. Non uscivano per aperitivi o assembramenti ma si è contagiato comunque “.

Ghini, nell’intervista rilasciata al Corriere, aveva aggiunto: “ e bisogna pure capirli: i giovani non ce la fanno più a sopportare la clausura, hanno bisogno di sfogarsi. Inoltre, mio figlio è maggiorenne, può decidere quello che vuole”.

Ghini aveva dunque approfittato della sua esperienza per lanciare un monito ai genitori sul fatto che i giovani non sono immuni e che possono ammalarsi come tutti gli altri. “Non è un invito a tenerli chiusi, ma a prestare attenzione e a sbrigarci con i vaccini”.

Come dicevamo le parole di Ghini non sono state ben accolte, anzi, hanno scatenato una feroce polemica sul web.

Ecco come ha commentato gli insulti e le provocazioni ricevute dopo le dichiarazioni sul Corriere: “il mio era solo un avvertimento non pensavo si scatenasse questo. Sono stato preso di mira sui social. Sono arrivati a dire che sono il solito pazzo, che pur di farsi pubblicità tira fuori la storia del figlio!Roba da matti. Un tizio mi ha addirittura detto che sono un padre che abbandona i figli e che Lorenzo dovevo ‘educatamente incatenarlo a casa’. La gente non sa quello che dice”.

Unimamme, voi cosa ne pensate di quanto avvenuto? Non trovate deplorevoli gli insulti rivolti a questo attore?