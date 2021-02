Elisabetta Ferracini, figlia di Mara Venier, a cuore aperto su famiglia e lavoro | FOTO

Elisabetta Ferracini ha rilasciato una lunga intervista in cui ha ripercorso le tappe della sua carriera lavorativa, parlando anche della sua famiglia alla quale è molto legata.

Elisabetta Ferracini ha rilasciato a Kronic una lunga intervista a cuore aperto, ripercorrendo le tappe che l’hanno resa un volto noto al grande pubblico. La donna si è soffermata anche sul rapporto con la mamma Mara Venier e il figlio Giulio.

Elisabetta Ferracini è stato un volto molto noto negli anni 90 e a scoprirla fu Paolo Vasile, al tempo direttore di Canale 5. La donna riuscì ad ottenere la conduzione, insieme a mauro Serio, del programma dedicato ai ragazzi Solletico prima, e dopo la partecipazione a Sanremo giovani.

L’intervista della figlia della zia d’Italia, Elisabetta Ferracini

Proprio riguardo all’esperienza con Solletico, la Ferracini ha affermato che è stata la sua palestra grazie alla quale è riuscita a superare la sua timidezza e soprattutto è riuscita a vincere ben 3 Telegatti.

La donna, durante l’intervista, ha voluto raccontare di un incidente avvenuto in diretta ai danni del collega Mauro Serio. Durante un gioco “con il filo di liquirizia, sbagliai e mi ritrovai a mordergli un labbro fino quasi a staccarglielo!”, ha spiegato la donna.

Ad ogni modo, proprio grazie a quella esperienza, Pippo Baudo la volle sul palco dell’Ariston. A proposito di quella esperienza ha confessato che era terrorizzata ma il presentatore riusciva a tranquillizzarla dicendole di essere sempre se stessa. “Concetto ripetuto anche da mia madre fin dall’inizio della mia carriera”, ha spiegato la donna.

L’amore per la famiglia

Nonostante il grande successo ottenuto in quegli anni, Elisabetta è sempre stata molto legata alla sua famiglia, non a caso, una volta nato il figlio Giulio, ha deciso di abbandonare il lavoro in tv.

La donna, infatti, si è detta legatissima al compagno Pierfrancesco Forleo, che ha definito un uomo speciale, e al figlio Giulio, che ha definito l’amore della sua vita tant’è che per lui ha deciso si abbandonare la sua promettente carriera.

A proposito del figlio, ha raccontato di non essere affatto gelosa ma anzi di aspettare con ansia il giorno in cui il suo Giulio porti una fidanzata a casa. Tuttavia, ha ammesso di aver paura di qualsiasi cosa. “Al solo pensiero che partirà per l’Università mi commuovo“, ha confessato.

A conferma del loro legame, madre e figlio hanno voluto fare anche un tatuaggio insieme: “Lui una rosa, io il simbolo dell’infinito con il suo nome”.

Oltre all’amore della mamma e del papà, Giulio può contare su quello della nonna Mara Venier.

Leggi anche: MARA VENIER DA MAMMA A NONNA: ” I MIEI NIPOTI SONO LA MIA RAGIONE DI VITA”

A proposito della nota conduttrice, Elisabetta ha spiegato il motivo del suo successo. Le donne, infatti, secondo la Ferracini si identificano con lei, non a caso è considerata la zia d’Italia. Senza contare, poi, che “ha dato conforto agli italiani in un momento storico difficile credo che nessuno possa sostituirla a Domenica In, perché è la numero 1!”.

La donna ha anche rivelato che Mara Venier è una donna che non si ferma mai, una grande lavoratrice.

Per quanto riguarda Mara come mamma, Elisabetta ha confessato di aver imparato col tempo a capirla, soprattutto dopo che anche lei ha vissuto l’esperienza della maternità.

“Uno dei miei bei ricordi che ho con lei, è proprio dell’ultima estate tutti insieme a Forte Dei Marmi”.

Ad ogni modo, nella cerchia di affetti della Ferracini ci sono anche Jerry Calà e Nicola Carraro, attuale marito della Venier.

Leggi anche: MARA VENIER CONFESSIONE SUL SUO PASSATO: ” AVEVO 17 ANNI, NON ERO MATURA”

La donna, infatti, è molto legata ad entrambi che ha descritto come due uomini generosi, perbene, e presenti.

“Jerry per me è stato come un secondo papà“, ha spiegato, mentre con Carraro anche se è arrivato dopo si diverte molto con lui. Il loro rapporto, infatti, stando agli scatti che la donna pubblica sul suo profilo Instagram è molto affiatato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Ferracini (@elisabettaferracini)



Elisabetta Ferracini : “mi manca la vita di prima”

Elisabetta Ferracini ha voluto parlare anche dell’attuale emergenza sanitaria, rivelando che lei, essendo un po’ ipocondriaca, già era solita disinfettare tutto.

A proposito del covid, comunque, ha detto che ha stravolto in maniera drastica la sua vita confessando di rimpiangere e di sentire la mancanza della vita di prima.

Da questa esperienza, ha fatto sapere però di aver capito l’importanza dei gesti quotidiani a cui non si dava peso prima: “Solo per questo farei il vaccino anche domani”, ha rivelato.

Riguardo, invece, alla possibilità di ritornare a lavorare, la Ferracini ha raccontato di ricevere tante proposte di lavoro dalla televisione che ha sempre rifiutato per amore della sua famiglia. Oggi però ha fatto sapere di essere pronta a rimettersi in gioco lavorativamente parlando.

In verità, già da qualche tempo, lavora in un’azienda che si occupa di organizzare eventi, non a caso, la comunicazione “è la sua passione“. Non solo, lavora come influencer sui suoi profili social rivolgendosi ad un pubblico prettamente femminile.

A tal proposito, Elisabetta ha sottolineato l’importanza di utilizzare in maniera corretta i social dal momento che ci sono ” tanti frustrati da tastiera in circolazione“, ossia di haters. “Non ne ho tanti“, tuttavia, ha spiegato che se qualcuno la importuna “faccio come fa mia madre, lo blocco”.

Tornando al lavoro, la donna ha spiegato che il lavoro la tiene in vita come una medicina per questo non esclude un ritorno in tv. In particolare, ha confessato di avere tanti progetti in mente rivelando di sognare una partecipazione al programma di Milly Carlucci “Ballando con le stelle“.

Unimamme cosa ne pensate delle dichiarazioni di Elisabetta Ferracini ?