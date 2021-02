Maria De Filippi e il tenero massaggio per Kleidi papà bis | FOTO

Kledi sarà di nuovo papà: in un’intervista, il ballerino ha raccontato la reazione di Maria De Filippi quando ha saputo la notizia.

Dopo l’annuncio della seconda gravidanza della moglie Charlotte Lazzari, Kledi Kadiu ha raccontato gli ultimi avvenimenti della sua vita in un’intervista per il settimanale Gente. Il ballerino, già padre della piccola Lea, è diventato celebre per la partecipazione ai programmi presentati da Maria De Filippi, ha sempre nutrito un profondo rispetto e affetto nei confronti della donna.

Nell’intervista, inoltre, Kledi e la moglie hanno rivelato anche tutti i dettagli della gravidanza che si concluderà in piena estate. I due, non si sono sbilanciati nè in merito al nome nè in merito al sesso del nascituro, ma hanno parlato di altri anneddoti.

“Luce immensa in un periodo buio“: è stata così definita questa gravidanza dai due genitori e, una delle prime persone ad esserne a conoscenza è stata proprio Maria De Filippi. Ecco il messaggio della conduttrice al ballerino.

Kledi papà bis: i teneri auguri di Maria De Filippi

Il rapporto tra Kledi Kadiu, il ballerino di origini albanesi, e Maria De Filippi dura anni ed è fatto di stima e affetto. La conduttrice, infatti, fin dai tempi di Amici, gli ha aperto la strada del successo grazie ai suoi programmi. Ritiratosi da tempo dalla tv, il ballerino, ha tuttavia mantenuto il suo rapporto con la conduttrice.

In un’intervista a Gente, l’uomo ha rivelato che proprio Maria De Filippi è stata una delle prime a sapere della gravidanza di Charlotte e del nascituro in arrivo che verrà alla luce a Rimini, questa estate. “Le ho scritto un messaggino e mi ha risposto con 5 cuori“, ha rivelato Kledi.

Mentre la coppia si prepara al lieto evento, l’uomo pensa al lavoro: come tanti del settore della danza, anche lui ha risentito dell’emergenza sanitaria. Il ballerino ha parlato di un suo eventuale ritorno in tv, ha affermato parlando dei suoi progetti futuri.

Kledi, infatti, potrebbe tornare sul piccolo schermo con il ruolo di direttore artistico o coreografo. “Sono in attesa del ruolo e del progetto giusto”, ha rivelato, “in tv ci tornei volentieri“.

