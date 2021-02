L’ex ballerino di Amici ha annunciato su Instagram, insieme alla compagna Charlotte, l’arrivo di un nuovo membro della famiglia dopo la nascita nel 2016 della piccola Lea.

Il ballerino di origini albanesi ha postato, insieme alla compagna Charlotte Lazzari, degli scatti in cui annuncia una lieta notizia. Nelle immagini la coppia appare felice e trepidante nell’attesa di salutare il loro secondo genito quando verrà al mondo. A tal proposito, hanno svelato anche la data presunta del parto.

Kledi Kadiu di nuovo padre

Kledi Kadiu sul suo profilo Instagram ha annunciato, con un post che ha ottenuto più di 18mila mi piace, che diventerà di nuovo padre. Lo ha fatto pubblicando uno scatto con Charlotte mentre insieme mostrano la foto dell’ecografia del nuovo baby in arrivo. A didascalia della foto, il ballerino ha scritto: “La famiglia sta per allargarsi! Ad agosto arriverà una nuova gioia. Siamo davvero al settimo cielo“.

Ovviamente, i commenti non si sono fatti attendere. In molti si sono complimentati con il ballerino per la bella notizia: “Ma che bella notizia. Tantissimi auguri Kledi a te e alla tua splendida moglie“, ha scritto, infatti, un utente.

Anche Charlotte Lazzari ha pubblicato lo stesso scatto sul suo profilo Instagram. A commento dello scatto ha scritto: “Qualcuno ha iniziato il suo viaggio, ci ha scelto come famiglia e ad agosto porterà ancora più luce nella nostra vita. Baby 2 ti aspettiamo con amore“.

Una bellissima notizia, dunque, che arriva a soli pochi anni di distanza dalla nascita della loro primogenita lea, alla quale il ballerino aveva dedicato una toccante lettera.

La coppia sembra più affiatata che mai. Soli pochi anni fa, infatti, nel 2018, avevano deciso di convolare a nozze dopo l’arrivo, qualche anno prima, della primogenita Lea.

Quando si sono conosciuti Kledi ha confessato di aver capito fin da subito che si trattasse della persona giusta. Subito, infatti, la presentò al grande pubblico dichiarando di essersi finalmente innamorato. Sono passati già 5 anni e, nel frattempo, sono cambiate un po’ di cose: è nata la loro Lea, si sono sposati e, notizia di queste ore, un nuovo pargolo sta per ampliare la loro bella famiglia!

