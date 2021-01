Nuovo arrivo in casa Conversano. La compagna Giada Pezzaioli ha dato alla luce il loro secondo figlio.

Giovanni Conversano e Giada Pezzaiolo sono diventati genitori bis. La coppia ha annunciato la nascita del loro secondogenito a tre anni e mezzo di distanza dal fratellino Enea. La lieta notizia è stata condivisa su Instagram da un Giovanni Conversano sorridente e felice per aver assistito al parto.

Giovanni Conversano di nuovo papà, il dolce post

Giovanni Conversano ha annunciato la nascita della piccola Ambra, sul profilo Instagram: “Questa notte ho provato l’emozione più bella della mia vita. Veder nascere “in diretta” mia figlia, è una cosa che auguro a qualsiasi papà”, ha dichiarato l’ex tronista di Uomini e Donne. Queste parole sono state scritte a corredo di una foto in cui la compagna Giada stringe tra le braccia la piccola Ambra.

Leggia anche: EX TRONISTA DI UOMINI E DONNE, DI NUOVO PAPA’: ANNUNCIO SU INSTAGRAM

A conclusione del post, Conversano ha voluto ringraziare il personale sanitario dell’Ospedale di Scorrano, in provincia di Lecce, dove è nata la piccola.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giovanni Conversano (@giovanniconversanoreal)



Giovanni ha fatto sapere che Ambra è nata con parto naturale e spontaneo, nonostante un precedente parto cesareo questo, secondo l’ex tronista è la prova che “anche qui al Sud il personale sanitario è capace e professionale. Sfatando i luoghi comuni!”.

La storia d’amore tra Giada e Giovanni

La coppia composta da Giada Pezzaioli e Giovanni Conversano sembra essere più affiatata che mai nonostante stiano insieme da 11 anni. Lo scorso anno, peraltro, l’ex concorrente di Campioni aveva chiesto alla Pezzaioli di sposarlo nel programma condotto da Caterina Balivo, ‘Vieni da me’. La reazione della modella aveva suscitato qualche perplessità dato che aveva risposto con un “Vedremo”.

Leggi anche: CHIARA FERRAGNI OTTAVO MESE DI GRAVIDANZA: LO DIRESTE MAI GUARDANDO LA FOTO?

Giada si era giustificando dicendo che “Dopo 9 anni di fidanzamento, io ho sempre immaginato che prima o poi, al momento della proposta, sarebbe stato molto romantico, lo immaginavo diversamente“. Incalzata da Caterina Balivo, la Pezzaioli aveva confessato di aver immaginato che la proposta arrivasse in un’atmosfera più intima, tuttavia, si è detta dispiaciuta per aver reagito in quel modo. In merito si è espresso anche Giovanni Conversano che ha fatto sapere di comprendere la reazione della sua compagna, ribadendo il suo amore per lei e che la proposta è ancora valida.

Uniti tra mille difficoltà

Nonostante la coppia appaia felice e serena, le difficoltà ci sono state e non poche.

La stessa Giada, infatti, ha ammesso che il loro rapporto è stato messo a dura prova più di una volta. “Quando io ho conosciuto Giovanni lui era in una fase in cui le serate già stavano calando. Per me lui è sempre stato Giovanni e non un personaggio televisivo. Io ho avuto la possibilità di conoscere l’uomo, la persona”.

Sempre ai microfoni di Caterina Balivo, ha confessato di non essere dispiaciuta dal fatto che le luci della ribalta, in passato, si stessero spegnendo. Giovanni, infatti, ha dichiarato la Pezzaioli, non è la stessa persona che appare in tv.

Giada, infatti, ha spiegato che, l’ex tronista di Uomini e Donne, è un ragazzo che ha tantissime capacità, non a caso, si è laureato con 110 e lode. La Pezzaioli, inoltre, ha rivelato che insieme a Giovanni ha messo su un’agenzia che al momento sta andando a gonfie vele. Insomma, in altre parole, i due sono affiatati nella vita, come ne lavoro.

Unimamme eravate già a conoscenza del fatto che Giovanni Conversano è diventato papà per l seconda volta?