Sempre più celebrità arrivano casti al matrimonio: le coppie più famose | FOTO

Arrivare casti al matrimonio è sempre meno frequente, ma ci sono molte coppie di celebrità che hanno deciso di dire no e di aspettare il matrimonio. Con i tempi che corrono sembra incredibile, vero? Eppure non lo è. Vi sveliamo chi sono.

Viviamo in un mondo dove tutto va di fretta e non appena si frequenta qualcuno, sembra quasi automatico doverci finire a letto. Solo in pochi ancora credono nell’attesa del momento perfetto. Questo diventa un momento di certezza che può fortificare la coppia e unirle o spegnere i cosiddetti “fuochi di paglia”.

Mantenere il fuoco della passione in vita e l’amore vero e profondo, è il credo che hanno alimentato molte coppie dello spettacolo. Ecco chi sono.

Le celebrità che hanno atteso il matrimonio per avere rapporti sessuali

Justin Bieber e Hailey Baldwin

Justin Bieber, il famosissimo cantante ha deciso di fare le cose diversamente prima di sposarsi con Hailey Baldwin. La coppia ha infatti dichiarato, nonostante i precedenti e le varie esperienza, di aver atteso le nozze. Sposati dal 2018, i due hanno abbracciato questa nuova filosofia che include il trattenersi sessualmente fino a quando non si incontra la persona giusta.

Per il momento non hanno figli, ma progettano di averne.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Hailey Rhode Baldwin Bieber (@haileybieber)

GUARDA ANCHE: Elettra Lamborghini e Afrojack dopo il matrimonio: “Siamo una famiglia”

Adriana Lima e Marko Jarić

Un’altra coppia famose è quella composta dalla modella di Victoria’s Secret Adriana Lima e Marko Jarić.

L’ex angelo di Victoria’s Secret ha dichiarato, in seguito alla sua frequentazione con la star dell’NBA Marko Jarić che poi ha sposato nel 2009, che tra i due quel tipo di intimità si è creata dopo il matrimonio, nonostante si frequentassero da tempo.

La modella durante un’intervista di tanti anni fa aveva già affermato che i suoi fidanzati precedenti e futuri dovevano assecondare la sua decisione di aspettare, in segno di rispetto.

Adesso è mamma di due figli, e si è separata dal suo ex marito.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 2000+ (@zanimljive_dvehiljadite)

GUARDA ANCHE: 14 consigli sul matrimonio di una coppia sposata da più di 70 anni

Mariah Carey e Nick Cannon

Un’altra coppia è quella composta dalla cantante Mariah Carey e Nick Cannon. Mariah ha affermato di aver atteso la luna di miele per andare a letto con il compagno, ma i due sembrerebbero essersi sposati dopo due mesi di findazamento. Separati nel 2015, i due sono genitori di due gemelli.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @mariahcareymadness

Hilary Duff e Mike Comrie

La cantante e celebrità di molte ragazzine, Hilary Duff, ha dichiarato di aver praticato l’astinenza prima di sposare il suo attuale marito, con cui era impegnata da 7 anni di cui 4 di matrimonio. Sostiene che la verginità è una cosa di lei stessa che le piace. Ora è mamma di due figli.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Мама Кари за материнство (@la_maman_kari)

E voi unimamme cosa ne pensate di questa decisione? Ne eravate al corrente e sopratutto siete d’accordo?