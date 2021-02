In queste ore, Fedez ha risposto ad alcune domande che gli hanno posto i suoi utenti riguardo al parto della moglie e Sanremo. Chiara Ferragni è incinta e la nascita della piccola coinciderebbe con il festival. In tanti quindi si chiedono: cosa farà Fedez se Chiara dovesse partorire proprio in questi giorni?

Fedez parteciperà al Festival di Sanremo. In queste ore, infatti, si trova in Liguria lontano dalla famiglia e nel frattempo ha voluto rispondere alle domande curiose dei suoi fan. Una, in particolare, ha riguardato la gravidanza di Chiara e la possibilità che la bambina nasca durante la kermesse. Cosa farà il rapper in quel caso?

Chiara Ferragni incinta, cosa farà Fedez se la figlia dovesse nascere durante il Festival?

Fedez è molto attivo sui social e di tanto in tanto cerca di rispondere alle curiosità dei suoi followers. Uno in particolare, ha voluto fare una domanda al noto rapper:

“Se tua figlia dovesse nascere ora, andresti a Milano o dovresti rimanere a Sanremo?

La risposta di Fedez è stata molto chiara. A tal proposito, infatti, ha spiegato che nella vita ci sono cose ben più importanti, di conseguenza, se la figlia dovesse nascere proprio mentre lui è a Sanremo, tornerebbe a Milano per stare vicino alla sua Chiara, al piccolo Leone e alla sua piccolina.

Leggi anche: FEDEZ E CHIARA FERRAGNI SVELANO IL LORO ” SEGRETO” PER PARLARE ALLA FIGLIA | FOTO

Il rapper, tra l’altro, ha spiegato che, quando ha deciso di partecipare al Festival di Sanremo credeva che la data presunta del parto fosse a febbraio e non marzo.

Il mistero dunque è stato svelato. In questi giorni, infatti, in molti si chiedevano cosa avesse fatto il cantante nel caso in cui la Ferragni avesse partorito mentre lui era via.

Proprio poche ore fa, peraltro, Fedez ha condiviso un post sul suo profilo Instagram. Nello scatto c’è la famiglia al completo e a didascalia la seguente frase: “Io vado a Sanremo per rompere il ghiaccio, tu aspettami per rompere le acque”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FEDEZ (@fedez)



Prima della partenza per la Liguria, Fedez aveva spiegato ai suoi followers: “Partirò per Sanremo, non vedrò per dieci giorni la mia patata, il mio patato e la mia patatina. Non ci siamo separati mai per così tanto tempo”.

Di conseguenza, la famiglia ha cercato di trascorrere più tempo possibile tutti insieme. La moglie Chiara e il primogenito Leone, infatti, hanno accompagnato il rapper a ritirare i vestiti per Sanremo dalla stilista Donatella Versace. Preparate le valigie, i tre si sono salutati a malincuore.

Leggi anche: FEDEZ E CHIARA FERRAGNI PRONTI PER SANREMO: DA VERSACE AI TENERI SALUTI | VIDEO

Unimamme cosa ne pensate della decisione di Fedez riguardo alla decisione di ritornare a Milano nel caso in cui nascesse la sua piccolina?