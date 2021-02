Fedez e Chiara Ferragni pronti per Sanremo: da Versace ai teneri saluti | VIDEO

Sta per prendere il via Sanremo e tra i big c’è anche Fedez il rapper e marito di Chiara Ferragni. Ecco come si è preparato.

Manca poco all’inizio del 71esimo Festival di Sanremo che prenderà il via il 2 marzo e finirà il 6 marzo. Quest’anno sarà molto diverso dal solito, niente pubblico in sala, niente eventi esterni collegati alla kermesse canora, ma ci saranno tanti cantanti che si sfideranno con le loro canzoni.

Tra di loro anche il rapper Fedez che farà coppia con Francesca Michielin con la canzone “Chiamami per nome“. Per il papà del piccolo Leone è la sua prima volta e si sente molto agitato e cerca di tranquillizzarsi: “Ho un po’ d’ansia. Per affrontarla sto facendo meditazione trascendentale e la terapia Emdr. Poi ho sempre con me un’immaginetta di buon auspicio di Michael Jordan e mi faccio leggere i tarocchi da mia nonna“.

Tra un poco diventerà papà per la seconda volta e la moglie, Chiara Ferragni, dovrebbe partorire proprio nei giorni del Festival e per questo lui è partito da solo per Sanremo.

Fedez parte per Sanremo: “Mi mancherete”

Tra pochi giorni prenderà il via Sanremo, ma già ieri il rapper Fedez ha lasciato la sua casa di Milano dove vive con la moglie Chiara Ferragni ed il primogenito Leone per recarsi nella città dei fiori, Sanremo.

Prima di fare questo si è recato con la famiglia nella maison di Donatella Versace per scegliere gli abiti per le varie serate e sui social con varie storie ha dato delle piccole anticipazioni. Se l’influencer era li per aiutare il marito nella scelta più giusta del look, il piccolo Leone si è invece divertito a correre nel salone ed a cercare di fare “danni“. Una scena molto divertente è quando Fedez rincorre Leone che si tuffa sul divano della “zia Donatella”: “Amore non mettere i piedi sul divano di Donatella“, troppo tardi.

Poi una bella foto di padre e figlio in posa sul divano in coordinato; pantaloni neri e maglietta bianca. Dopo la scelta degli abiti il rapper è partito per la volta di Saneremo, starà via per 10 gironi ed ha salutato tutti anche la cagnolina Matilde: “Non capitava da prima della pandemia di separarmi per così tanto tempo da mia moglie e mio figlio, mi sembra surreale“. Un saluto social anche per Chiara Ferragni e la bambina che porta nella pancia e poi il tenero saluto al piccolo Leone: “Ciao patato, mi mancherai tantissimo“.

