Chiara Ferragni e Fedez, la data del parto mette a rischio Sanremo | FOTO

Sempre più vicina la nascita del secondo genito dei Ferragnez, coppia vip dal seguito internazionale. Chiara Ferragni e Fedez si stanno preparando ad accogliere la nuova sorellina di Leone.

Fonte: Instagram @ChiaraFerragniInnumerevoli le stories e i video sui profili social di entrambi, in cui si parla di questa nascita tanto attesa.

La volontà dei giovani genitori era quella di far nascere la bimba – di cui si attende con ansia il nome- in America, dandole la possibilità di avere la doppia cittadinanza. Ma ciò che hanno fatto per Leone, non si può ripetere a causa delle pandemia e delle restrizioni date Covid-19.

La Ferragni proprio ieri, ha risposto ad alcune domande dei followers, dicendo che avrebbe preferito partorire in America, anche per una questione di privacy, che in Italia invece, le mancherebbe.

In merito al parto, poi, parla del festival di Sanremo. Festival che vede coinvolto il marito Fedez, insieme alla cantante Francesca Michelin.

Il Festival si terrà dal 2 al 6 marzo, presso il Teatro Artiston di Sanremo. Consapevoli delle numerose polemiche e dibattiti in merito alla presenza del pubblico, in definitiva, nessuno potrà assistere. Nemmeno una persona influente come Chiara Ferragni.

Pertanto, ieri, durante il ” dialogo virtuale” con i fan sul suo profilo instagram, Chiara ha risposto alla domanda:” dovrei vedrai il Festival di Sanremo?” ha risposto:” in televisione con la mia famiglia e Leone “.

La possibile settimana del parto potrebbe compromettere Sanremo

In seguito, l’influencer ha aggiunto che la settimana del Festival coincide con le date del parto.

La domanda sorge spontanea. Cosà farà Fedez, se Chiara dovesse rompere le acque proprio durante le date del Festival?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FEDEZ (@fedez)

D’altronde, il cantante è stato presente durante la nascita di Leone, i due si sono trasferiti a Los Angeles proprio in attesa di questo grande evento.

GUARDA ANCHE: Chiara Ferragni e Fedez, la routine di Leone prima di andare a letto | FOTO

La data del parto potrebbe seriamente mettere a rischio la presenza del cantante al Festival. Sappiamo quanto i due credano fortemente nel valore e nell’unione della famiglia. E seguendoli costantemente sui social, si può affermare con certezza, che si siano sempre sostenuti a vicenda, e seguiti a vicenda, nonostante i diversi impegni lavorativi.

Non è mai mancata occasione per essere presenti l’un per l’altro, supportandosi.

Per cui la possibilità della mancanza del padre al momento del parto potrebbe essere un’opzione, come potrebbere esserlo l’assenza di Fedez al Festival?

Siamo tutti molto curiosi di capire, e di scoprire, oltre al nome tanto atteso, come si evolverà questa situazione, cosa succederà e come si comporteranno. Ad oggi, sono tra le coppie più seguite e hanno un grande impatto per molte giovani coppie.

E voi unimamme? Eravate a conoscenza di questa possibilità? Che ne pensate?