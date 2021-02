Come promesso durante le precedenti puntate di questa vicenda familiare, dopo l’uscita di Andrea Zenga dal Grande Fratello Vip, il padre Walter Zenga è volato in Italia e ha abbracciato i figli. Ecco cosa è successo

Una vicenda familiare durata anni e discussa molto negli ultimi tempi quella di Walter Zenga e dei figli. E’ stata l’entrata di Andrea Zenga a scatenare tutta la bufera mediatica che ha travolto l’ex calciatore e i suoi figli. I due ragazzi, infati, hanno accusato il padre di essere stato assente e di averli abbandonati.

Una vicenda fatta di accuse reciproche e di colpe quella che è stata sotto i riflettori durante gli ultimi mesi. Addirittura, uno dei figli di Zenga ha scritto un libro nel quale ha incolpato il padre. Dopo un commovente incontro al Grande Fratello Vip, il padre aveva strappato ai figli la promessa di rivederli dopo l’uscita di Andrea dal reality show.

La settimana scorsa Andrea Zenga è stato eliminato dalla casa di Cinecittà e il padre ha tenuto fede alla promessa fatta: a Live – Non è la D’Urso, Walter Zenga ha raccontato i dettagli dell’atteso incontro con i figli Andrea e Niccolò. Ecco cosa ha raccontato.

Live Non è la D’Urso, Walter Zenga ha riabbracciato i figli: i dettagli dell’incontro

Dopo lunghi mesi di bufera mediatica, di lacrime e di accuse si è fianalmente conclusa al meglio la vicenda che ha visto coinvolti l’ex calciatore Walter Zenga e i due figli Andrea e Niccolò. Durante la sua permanenza all’interno della casa di Cinecittà, infatti Andrea aveva più volte accusato il padre di averlo abbandonato.

Accuse che erano già state rimarcate dai due ragazzi nel corso degli anni. Già qualche anno fa, infatti, nel salotto pomeridiano di Barbara D’Urso, il giovane Andrea aveva ricordato la sua giovinezza lontana dal padre: “Ci siamo visti l’ultima volta quando avevo 12 anni. E’ una ferita che il tempo ha allargato ma qualora sentissi il bisogno di rivederlo, lo chiamerò“.

Le promesse dell’ex calciatore non sono andate al vento e, dopo l’uscita del figlio dal Grande Fratello Vip, c’è stato il tanto atteso ricongiungimento familiare documentato anche da un post condiviso sui social.

Dopo 12 anni, finalmente è stato rotto il silenzio tra Zenga e i due figli e l’uomo, invitato nel salotto televisivo domenicale di Barbara D’Urso ha raccontato i dettagli di quell’incontro tanto atteso e desiderato.

“Abbiamo parlato per due ore e mezza circa del più e del meno“, ha cominicato l’uomo. ” Non dobbiamo rientrare nel passato e accusarci di nuovo perchè per un motivo o per un altro le colpe ci sono e sono di entrambi. Tuttavia, il tempo che abbiamo davanti lo utilizzeremo e dovrà essere usato per recuperare tutto quello che abbiamo perso.“, ha raccontato il genitore.

“E’ andato tutto per il verso giusto senza nessun problema. Loro sono i miei figli e io, da padre e da adulto, devo costruire un rapporto“, ha concluso l’ex calciatore dinnanzi alla meraviglia della conduttrice.

Finalmente la vicenda più chiacchierata degli ultimi tempi si è conclusa al meglio, con l’augurio che questi figli possano finalmente recuperare tutti i lunghi anni trascorsi lontano dal padre.

E voi Unimamme, avevate sentito parlare di questa vicenda? Che ne pensate?