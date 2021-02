GFVip, Waler Zenga per la prima volta con entrambi i figli: è riappacificazione?

Durante la puntata del GFVip è andata in onda la vicenda finale che riguarda Walter Zenga e i due figli, in particolare il concorrente Andrea: sarà riappacificazione tra di loro?

La vicenda Zenga ha segnato le emozioni della casa del Grande Fratello Vip nelle ultime settimane. Solo qualche settimana fa, il giovane concorrente Andrea Zenga aveva parlato del difficile rapporto con il padre. Entrambi i figli del famoso Walter Zenga, infatti, hanno a lungo accusato il padre di essere stato assente.

Molteplici sono stati i confronti tra la famiglia Zenga nel corso delle scorse puntate: da quello dell’inquilino Andrea con i fratelli, a quello, molto commovente con il padre terminato in un pianto fragoroso del giovane.

Questa sera, durante la puntata in diretta, l’ultimo tassello del puzzle di questa famiglia sarà messo al suo posto e ci sarà finalmente una riappacificazione tra l’ex calciatore e i due figli che l’hanno accusato. Scopriamo cosa è successo.

GFVip, Walter Zenga insieme ai due figli: è riappacificazione?

In diretta dalla sua casa di Dubai, il famoso ex calciatore Walter Zenga ha finalmente segnato l’ultima puntata di una vicenda che ha fatto molto discutere. Andrea Zenga, uno dei concorrenti di questa edizione del Grande Fratello Vip, aveva lanciato accuse nei suoi confronti, incolpandolo delle sue lunghe assenze.

Questa sera, insieme nel giardino della casa di Cinecittà, Niccolò e Andrea Zenga hanno potuto finalmente riappacificarsi con il padre dopo le lunghe battaglie televisive.

Più di una volta l’ex calciatore ha parlato del rapporto con i figli nei vari salotti televisivi, smentendo le accuse che gli erano state rivolte.

“Il passato non lo recuperiamo più, ad oggi bisogna rimediare, guardare avanti e cercare di fare le cose che non sono state fatte in passato. Voglio un bene dell’anima a voi due anche se con tuo fratello mi sono visto di più. E’una famiglia molto allargata la nostra“, ha detto il padre ai suoi figli, invitandoli anche a passare del tempo insime nella sua casa di Dubai.

“Non mi interessa più di quello che è stato, di quello che avrebbe potuto essere, dei libri e di quello che è stato scritto sui social“, ha ribadito l’uomo.

“Ci sono colpe da tutte le parti“, ha risposto Niccolò Zenga chiedendo scusa al padre per tutto ciò che ha fatto negli ultimi tempi, ripromettendosi di ricominciare da zero.

Tuttavia, gli inviti e le promesse non sono bastate ad Andrea che ha suggerito al padre di prestare un pò più di comprensione nei confronti dei loro sentimenti: “E’ importante, ora, che ci conosciamo a vicenda“, hanno, infatti, sottolineato i due fratelli.

“Un padre non divide il bene tra i suoi figli, lo moltiplica“, si è così concluso il confronto.

Una riappacificazione tanto aspettata che ha commosso gli spettatori. Sarà davvero la fine delle travagliate vicende di una famiglia allargata?

E voi Unimamme, avete seguito la vicenda? Che ne pensate?