Al GFVip, la diatriba tra Andrea Zenga e il padre Walter sembra non essersi ancora esaurita: in un nuovo commovente confronto i nuovi sviluppi della vicenda.

Durante questa triste puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda il 5 Febbraio, la famiglia sembra essere al centro degli eventi. Il dolcissimo confronto tra Samantha De Grenet e l’anziano padre ha poi lasciato spazio ai nuovi sviluppi di una discussa vicenda.

La vicenda portata alla luce dai fratello Zenga, infatti, sembra non essersi ancora esaurita e nuovi sviluppi sono arrivati durante un nuovo, atteso confronto. La scorsa settimana, infatti, il famoso ex calciatore Walter Zenga è stato intervistato da un noto salotto televisivo.

In una lunga intervista, papà Zenga ha parlato del discusso rapporto con i figli che lo hanno accusato di essere stato un padre assente.

Questa settimana, dopo l’incontro con il fratello Niccolò, nuove emozioni si prospettano per il concorrente Andrea Zenga.

GFVip, Andrea Zenga e il padre Walter: “Ho avuto voglia di abbracciarti”

Durante la puntata del Grande Fratello Vip andato in onda il 5 Febbraio, è stato scoperto un altro tassello nella vicenda che coinvolge il famosissimo Walter Zenga e i suoi figli. In particolar modo, molte accuse sono state sollevate da Andrea Zenga, inquilino della casa più spiata d’Italia.

Solo la scorsa settimana, c’era stato l’atteso confronto padre-figlio che, tuttavia, non è stato molto apprezzato dai telespettatori. In questi giorni, infatti, lo stesso Walter Zenga è stato colpito da pesanti minacce a seguito di quanto accaduto proprio all’interno della casa del Grande Fratello.

Un nuovo confronto è andato in onda proprio questa sera e, aperto il collegamento, il conduttore Alfonso Signorini ha parlato ad Andrea, raccontadogli delle dichiarazioni fatte dal padre negli ultimi giorni. Nell’intervista, Walter ha ammesso i propri errori sottolineando che nessun genitore è perfetto.

“Ho avuto voglia di abbracciarlo quando lo ha visto e di aspettare anche una chiamata“, ha confessato al conduttore Alfonso Signorini il leggendario calciatore. A queste parole, il giovane Andrea ha ammesso la futura intenzione di riunificare la famiglia coinvolgendo anche il fratello.

“Gli darò possibilità di vederci e gli parlerò in completa sincerità“, ha annunciato il concorrente nella Mistery Room della casa di Cinecittà, “C’è tutta la voglia di voler instaurare qualcosa di nuovo in primis da uomo ed uomo e poi magari anche da padre in figlio“.

Che sia finita qui questa spinosa vicenda?

E voi Unimamme, avete seguito questi nuovi sviluppi? Che ne pensate?