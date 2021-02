Pane fatto in casa senza lievitazione: pronto in pochi minuti

Per avere il pane sempre a disposizione, provare questa ricetta senza lievitazione e super veloce. Ecco come fare.

Il pane è uno degli alimenti che noi italiani difficilmente riusciamo a farne a meno. Perfetto per accompagnare qualsiasi pietanza ed ottimo anche per creare dei golosissimi toast.

Si può pensare che farlo in casa sia difficile, ma non è così. Con la nostra ricetta avrete un pane bel lievitato e croccante anche se non lo facciamo lievitare come si fa di solito.

Vediamo gli ingredienti ed i passaggi da seguire scrupolosamente per avere un pane fatto in casa perfetto.

Dopo la ricetta delle pizzette veloci in soli 5 minuti per far contenti i bambini, ecco un’altra ricetta veloce e golosa.

Tempo di preparazione: 15′

Tempo di cottura: 25′

INGREDIENTI

500 gr di farina 0 + quella per il piano di lavoro

350 gr di acqua a temperatura ambiente

1 cucchiaino di zucchero semolato

1 cucchiaino e mezzo di sale fino

1 bustina di lievito istantaneo

Pane fatto in casa senza lievitazione, preparazione

Per preparare questa ricetta come prima cosa si mette in una ciotola di un’impastatrice o su di un piano di lavoro la farina, lo zucchero, il sale ed anche il lievito istantaneo. Dare una prima mescolata e poi aggiungere, sempre impastando a filo l’acqua a temperatura ambiente o tiepida se fa freddo e poi impastare, si otterrà un impasto molle ed appiccicoso.

Adesso lo si mette sul piano di lavoro spolverizzato con un bel po’ di farina e si inizia a dare forza all’impasto formando le classiche pieghe a portafoglio. Ci vuole tanta farina, quindi procuratevene un bel po’. I lembi devono essere piegati verso il centro e poi si gira e si fanno altre due pieghe. Girarlo sotto sopra e spolverare con altra farina. Dividere in tre parti per formare dei filoncini e spolverizzarli con altra farina appiattendo con le mani il pane.

LEGGI ANCHE: Cotolette di pollo fritte, ma non fritte: perfette per far felici i bambini

Allungare ogni filoncino fino a 20-18 cm e poi metterli su di una teglia rivestita con carta da forno, spolverizzare la superfice con altra farina e cuocere per 12 minuti a 250°C in forno già caldo nella parte bassa, poi per altri 15 minuti a 230°C nella parte medio alta e gli ultimi 10 minuti a 180°C. una volta cotto si lascia intiepidire per 10 minuti fuori dal forno, non tagliate il pane se è ancora caldo.

Voi unimamme fate il pane in casa? Provate questa ricetta senza lievitazione.