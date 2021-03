Come pulire piano cottura e griglie: 5 trucchi per un risultato eccellente

Per molte pulire piano cottura e griglie non è il massimo della vita. Soprattutto, dopo aver cucinato per tante persone le condizioni del vostro piano cottura non sono delle migliori

Avere un piano cottura lucido è il sogno di tutte. Per riuscirci, dovete sapere che è fondamentale eliminare lo sporco tutti i giorni. Di conseguenza, bisogna utilizzare dei prodotti adatti.

Soprattutto, se avete poco tempo a disposizione, spesso, il piano cottura tendete a tralasciarlo dedicandovi ad altre faccende domestiche. In questo modo, però, dovete sapere che i fornelli accumulano sporco e macchie dando vita ad incrostazioni che possono diventare anche molto difficili da debellare. Tuttavia, adottando i giusti consigli è possibile rendere il lavoro più semplice.

Pulire piano cottura e fornelli

Ovviamente, ogni piano cottura è realizzato con materiali diversi e proprio da questa premessa bisogna partire per decidere quali sono i prodotti e gli strumenti più adatti per effettuare la loro pulizia.

Utilizzandolo ogni giorno, ovviamente, il piano cottura tende a sporcarsi molto facilmente. Dato che la pulizia può avvenire anche più volte al giorno, in base al vostro uso, è meglio utilizzare un panno morbido e un detergente neutro. Se, però, quelle che dovete eliminare sono incrostazioni molto resistenti è indispensabile effettuare un intervento più profondo.

Se, poi, il vostro piano cottura è in acciaio l’attenzione deve essere massima poiché potreste lasciare graffi antiestetici. Ricordate, inoltre, che a dovere essere pulite sono anche le griglie; in questo caso, però, potete decidere anche di effettuare la pulizia una 1 volta a settimana.

Per pulire le griglie, immergetele dentro a dell’acqua calda e dell’aceto bianco per una quindicina di minuti. Successivamente, prendete un panno morbido e asciugate per bene le griglie.

Solo di tanto intanto, ricordate di passare su di esse dell’olio che aiuta a prevenire la formazione di ruggine. Se, invece, già c’è ci sono diversi rimedi che potete adottare.

Leggi anche: COME PULIRE IL FRIGORIFERO SENZA SFORZI: 5 TRUCCHI NATURALI PER AVERLO SPLENDENTE

Ecco 5 rimedi efficaci per dei fornelli splendenti

1. Dentifricio: grazie alla sua consistenza, si tratta di un ottimo alleato per rimuovere senza particolari difficoltà le macchie e per rendere lucide le superfici. In particolare, non dovrete fare altro che cospargerlo sull’acciaio e lasciarlo agire per circa 5 minuti. Dopodichè, dovrete rimuoverlo con una spugna precedentemente inumidita. Ricordate, peraltro, di asciugare la superficie del vostro piano cottura in modo tale da scongiura l’insorgere di macchie.

2. Acqua e aceto: per le sue proprietà è un mix in grado di ammorbidire le macchie. In questo caso, non dovrete fare altro che prendere uno spruzzino e riempirlo con acqua e aceto. Anche in questo caso è importantissimo risciacquare. La miscela, tuttavia, andrà via in un attimo.

3. Limone e Sale: grazie rispettivamente all’acidità dell’uno e alla ruvidità dell’altro, questi due elementi contribuiscono a pulire e a rendere il vostro piano cottura uno specchio. Prendete il sale e spargetelo sulla superficie per poi spremere il limone, utilizzando la scorza a mò di spugna. Dopodichè sciacquate e asciugate accuratamente

4. Farina gialla: per la sua consistenza granulosa è in grado di rendere più morbide anche le macchie più insistenti. Spalmate la farina sul piano cottura e lasciate agire circa 10 minuti, rimuovendo i residui con una spugnetta inumidita.

Leggi anche: PULIZIE DI CASA: 12 TRUCCHI DEI PROFESSIONISTI DEL PULITO

Unimamme cosa ne pensate di questi consigli?